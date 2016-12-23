糊塗老爸抱妻急救 忘了3歲小女兒⋯

2016-12-23 12:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市30歲吳姓男子，因妻子急性膽囊發炎，今天凌晨緊急將妻子抱進平鎮區一家醫院急診室求診，吳男因為過於緊張，加上替妻子辦理各項手續，竟忘了隨同而來的3歲小女兒獨自在醫院對面吹著冷風，還好被平鎮警分局宋屋派出所巡邏警網發現，員警研判女童家屬應該在醫院就醫，經過逐一尋問後，終於找到女童父親，避免一場意外發生。

宋屋派出所姚金寶表示，今天凌晨3時許，吳男因為妻子在睡夢中突然腹腔劇烈疼痛，心想到不能獨留3歲的女兒自己在家，於是又把在睡夢中的女兒喚起，一家三口立即開車到醫院。

吳男停車後一把抱起妻子急奔醫院急診室，竟忘了3歲女兒也陪同前來，女童乖乖的站在車門，因深夜寒流被冷風吹的直發抖，宋屋派出所警員蔡孟志、于志強巡邏經過，發現女童獨自一人，主動上前關心，先自購熱騰騰的饅頭及豆漿讓女童食用外，並牽著安靜的女童到醫院內逐一尋問求診病患。

最後在員警努力下，找到了滿身大汗的女童父親，女童父親看著員警牽著自己的女兒，才驚覺自己忘了把女兒帶進醫院，感謝巡邏員警及時協助，有驚無險！