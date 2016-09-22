高雄私大傳女生宿舍打架 港女濺血未穿內衣做筆錄

2016-09-22 09:43

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄某私大傳香港21歲女學生遭馬來西亞籍室友攻擊，校方低調證實此事，不過，轄區警方表示，並未介入偵辦。

受害者男友在臉書爆料公社po文指出，本週一（19日）凌晨遭馬來西亞女室友痛毆，男友描述，女友不小心弄倒東西而吵醒她，然後她就用水瓶、枕頭、掃把等武器攻擊我女友，導致不只側臉流血，身上還有多處瘀青跟擦傷。

男友描述，當天半夜突然接到女友淒厲哭聲的電話，要求去學校接她，沒想到一到場就看到她連內衣、鞋子都沒穿，就站在宿舍外作筆錄，趕緊先帶去驗傷，發現臉部、身上都有多處瘀青和擦傷，過程中，女友要用手機錄影也被搶走、趕出門反鎖。

據了解，受害女生11日入住學校兩人一房宿舍第1天，就與這名馬來西亞室友發生爭執，對方疑似嫌棄打呼聲太吵，隔天早上就踢床叫醒她，中間有一段時間沒有回宿舍，到了週一（19日）第二次睡宿舍，半夜竟又因不小心弄倒東西吵醒室友，慘遭痛毆。

男友po文指出，本週三（21日）是事發第三天，前後有跟兩系主任、輔導教官、軍訓主任進行懇談，一開始也有詢問二宿管站，竟沒人知悉此號人物是否之前有過這種紀錄…「很擔心是不是這件事又要被壓下來？這樣是不是又有人要受害？」