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死者家屬批「最壞的人」 蘇玉真關7年半已出獄

張鶴齡殺妻女案，小三蘇玉真被死者家屬批是「最壞的人」。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-20  10:02

〔即時新聞／綜合報導〕男子張鶴齡10前年受情婦蘇玉真唆使，以乙醚迷昏、悶縊殺害蔡姓妻子、8歲、12歲2名幼女，還將殺妻女過程以手機全程轉播給蘇女觀看，但張男不僅殺妻部份之前獲無期徒刑確定，殺2女兒部份，雖經6度判死刑，最高法院採信更五審見解，認為張男殺害2女兒屬「臨時起意」，而非蓄意殺人，昨均判無期徒刑定讞，確定免死。而蘇女更已在去年9月假釋出獄，重獲自由。

根據《蘋果日報》報導，蘇玉真2004年間開始與張鶴齡婚外情，不滿的張妻2006年將兩人姦情通報蘇女丈夫，促使蘇玉真慫恿張男執行殺妻計畫。蔡女的母親曾經直言，「最壞的人就是蘇玉真。」但法官認為蘇女沒有親自下手殺人，僅輕判她10年，而她已在2015年9月服完7年半刑期假釋，若假釋期間沒有再犯罪，就不必再執行殘刑。

警方調查，蘇女雖為了與張男的戀情而教唆他殺妻，但張男犯案後避走中國，蘇女卻與其他多名男子交往，還直接讓張男知道自己帶男人回家，甚至在辯解時向警方供稱，「我有很多追求者，張鶴齡經濟狀況不好，不可能為了跟他在一起叫他去殺妻。」

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