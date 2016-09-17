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中秋夜丟擲老鼠炮炸傷人 3飆仔到案送辦

2016-09-17  00:17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉市街頭在中秋夜出現10多輛飆車族車隊流竄，沿途施放煙火，造成2位無辜民眾遭波及炸傷，警方查出涉案的BMW白色轎車，當時車上一對20歲黃姓、郭姓情侶以及丟擲老鼠炮的郭姓少年在16日晚間到案，警訊後被依公共危險、傷害罪嫌送辦。

警方調查，黃男、郭女以及郭姓少年（17歲）都住在嘉義縣太保市，中秋夜由黃男駕駛BMW白色轎車搭載郭女與郭姓少年到嘉義市區玩，後來與不認識的車友集結起來沿途施放煙火。

16日凌晨零時左右，嘉市新民路與興業路口一家婚紗店，中秋夜在店門口舉辦烤肉趴，現場約有20多人，10多輛飆車族車隊呼嘯街頭，經過此路口時，這一輛BMW白色轎車的乘客郭姓少年，從車內向外丟擲一枚老鼠炮，造成在婚紗店門口烤肉的施姓女子左腳挫傷流血，以及王姓男子雙手雙腳多處燒燙傷。

郭姓少年供稱，當時他坐在副駕駛座後方，純粹因為好玩才丟擲老鼠炮，並非故意傷人；警方調查，後來該輛車行經友愛路一間超商附近，郭姓少年再度丟擲另一枚老鼠炮，幸未有人受傷。

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  • 嘉市街頭在中秋夜出現10多輛飆車族車隊流竄，沿途施放煙火，造成2位無辜民眾遭波及炸傷，警方查出涉案的一對20歲黃姓、郭姓情侶以及丟擲老鼠炮的郭姓少年，3人警訊後被依公共危險、傷害罪嫌送辦。（資料照，記者黃志源攝）

    嘉市街頭在中秋夜出現10多輛飆車族車隊流竄，沿途施放煙火，造成2位無辜民眾遭波及炸傷，警方查出涉案的一對20歲黃姓、郭姓情侶以及丟擲老鼠炮的郭姓少年，3人警訊後被依公共危險、傷害罪嫌送辦。（資料照，記者黃志源攝）

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相關關鍵字： 中秋節 傷害 公共危險 嘉義市 放砲 炸傷 飆車
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