高市警飛象過河桃園破兵工廠 起7把槍械

高市刑大飛象過河桃園破兵工廠，起7把槍械及改造工具。（記者黃良傑翻攝）

2016-09-14 11:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕因持槍殺人未遂案假釋中的吳姓男子，把桃園住處充當兵工廠，涉嫌改造槍彈被高市刑大飛象過河查獲，起出MP5衝鋒槍、掌心雷、金牛座手槍共6支成品、1支半成品、槍管7支、子彈36顆，以及大批改造工具。

29歲吳嫌今被桃檢聲押獲准，雖然他坦承改造槍彈，但供稱只是滿足改造、把玩的興趣，才上網購買模型槍及工具，因有車床的技術，改造槍彈來把玩，矢口否認販賣槍械，槍彈送驗確認有殺傷力，刑大偵七隊表示獲報販槍情資，一舉破獲地下兵工廠。

警方指出，接獲綽號「阿華」的吳姓男子，在大桃園地區販賣各式長短槍械謀利，MP5黑市價更1支更高達3、40萬元，吳嫌擁槍自重並向人炫耀，警方掌握他住在母親位於平鎮區豪宅，13日埋伏攻堅，吳嫌的孕妻抱著才3、4月的男嬰，見警方衝上樓時，尖叫疑向丈夫示警。

吳嫌將房門內鎖拒絕出來，雙方對峙近20分鐘，警方動之以情，兒子剛出生不久且妻又懷孕，不要做傻事或無謂抵抗，他才棄械乖乖就逮，警方才鬆了口氣，並在房內查獲7把改造槍械及大批改造工具。

吳嫌落網說：「很想跳樓」，因假釋中被逮，恐還有2年的殘刑，再追加這次槍砲案，恐怕不知何時才能出獄，不過，警方動之以情，化解一場可能的警匪槍戰，桃檢今聲押吳嫌獲准，身懷六甲的妻子，今年中秋節又要孤獨抱幼子過節。

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綽號「阿華」的吳姓男子把家當兵工廠，涉嫌改造大批槍彈被查獲。（記者黃良傑翻攝）

警方查獲一台用來改造槍械的精良型車床。（記者黃良傑攝）

警方查扣36顆子彈。（記者黃良傑攝）