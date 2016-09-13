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老師愛上女學生 分手後竟發「高清無碼」性愛光碟...

2016-09-13  12:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］28歲曾姓男子在補習班任教時，結識年約20多歲的女學生並交往，今年3月間他不滿女友提分手，教唆兩名少年砸毀女友媽媽車輛，將交往期間偷拍的性愛影片燒錄成性愛光碟，複製100份寫著「高清無碼」發送到女子鄰居信箱，並嗆：「這只是第一步」，桃園地檢署檢查官偵結依竊錄他人非公開活動、毀損、恐嚇、散布猥褻物品罪嫌起訴曾男，教唆少年部分依兒少法規定加重其刑。

起訴指出，曾男不滿交往3年多的女友提分手，今年3月12日教唆兩名少年等在女子住處附近，見女子媽媽開車載她出現時，攔車持鋁棒砸車導致後照鏡毀損，隔天又將交往期間偷拍的性愛影片，燒錄成100份強調「高清無碼」的性愛光碟，發送到女子鄰居信箱，光碟上頭註明女子姓名、電話、身高等個資，事後曾男打電話恫嚇：「這些只是第一步，我會去竹東找妳阿姨，再來找妳父母，最後是妳，我都有眼線跟蹤你們，要玩大家來玩」，女子擔心曾男恐怖行徑持續延燒，向警方報案逮人。

曾男坦承教唆少年砸車、發送性愛光碟，但否認影片是偷拍的，辯稱拍攝影片時女子都知情，打電話給女子時並未恐嚇她，因一時氣憤才打電話；檢方傳訊相關證人並勘驗光碟，女子上半身裸露、眼睛被蒙蔽，可能不知自己遭偷拍，偵結將曾男起訴。

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  • 28歲曾姓男子在補習班任教時，結識年約20多歲的女學生並交往，今年3月間他不滿女友提分手，教唆兩名少年砸毀女友媽媽車輛，將交往期間偷拍的性愛影片燒錄成性愛光碟。圖與本新聞無關。（情境照）

    28歲曾姓男子在補習班任教時，結識年約20多歲的女學生並交往，今年3月間他不滿女友提分手，教唆兩名少年砸毀女友媽媽車輛，將交往期間偷拍的性愛影片燒錄成性愛光碟。圖與本新聞無關。（情境照）

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相關關鍵字： 偷拍 妨害秘密 感情糾紛
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