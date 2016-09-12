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新政府上任首次「金門協議」 兩岸互遣偷渡犯

2016-09-12  19:50

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署今天在馬祖南竿福澳港，依照「金門協議」執行偷渡犯遣返作業，在兩岸紅十字會見證下，交接8名中國偷渡客給中國，接返3名台灣人回台。移民署說，這次互遣偷渡犯是今年第2例，第1例則是在今年1月11日；換言之，今天兩岸互遣偷渡犯，是蔡英文新政府上任後的首例金門協議。

移民署指出，此次遣返回中國的8名偷渡犯中，除了2名在2005年犯下殺人案的「大圈仔」曹志平（39歲）、曹宗華（45歲）外，還有一名惡行重大的中國福建籍鄭俊雄（44歲）。

鄭俊雄涉嫌與同夥綁架、性侵害非法打工的14名「同鄉」中國籍女子，並向家屬勒索贖金。他們手段兇殘，不但強取財物，還強拍裸照、性交、口交照片，令被害女子生不如死。鄭嫌事後被捕，遭控擄人勒贖、強盜、性侵害等罪並遭起訴判刑。

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  • 本次「金門協議」遣返作業專船「安麒輪」入港，船頭懸掛紅十字會旗幟。（記者王冠仁翻攝）

    本次「金門協議」遣返作業專船「安麒輪」入港，船頭懸掛紅十字會旗幟。（記者王冠仁翻攝）

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