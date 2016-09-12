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桃警槍殺女友後自戕 遺書：想一輩子在一起

桃園市員警許稚偉疑似槍殺女友後再自戕。（記者鄭淑婷翻攝）

2016-09-12  11:58

［記者陳昀／桃園報導］桃園市警分局同安派出所警員許稚偉，凌晨備勤時攜帶警用械彈回到八德區租屋處，上午6點多被發現時，許稚偉和女友已陳屍床上。桃園市警分局長廖恆裕表示，現場沒有打鬥痕跡及酒或藥物，許稚偉是在女友蘇芮文右邊太陽穴開槍後才自戕，並留有遺書，交代家人照顧父母，也向女友父母致歉。

許稚偉也在遺書中提到，「6月7號從醫院回來，覺得自己好像死了，真的好痛苦、再也找不回過去。」以及「我想一輩子跟芮文在一起。」警方透露，許稚偉是久病厭世，但蘇芮文事前是否知情仍待調查。

警方指出，兩人被發現時都倒臥在床上，蘇芮文躺在許稚偉左側，而許稚偉是左撇子，應是對女友頭部開槍後，再於自己左太陽穴開槍自戕。

許稚偉罹患嚴重胃食道逆流，6月、8月分別開刀一次，現在只能吃流質食物；警局同事表示，許稚偉是宜蘭人，平均每個月會回家一次，從台中調到桃園3年，平時活潑開朗，生病後雖略顯低落，但沒透露過輕生念頭。

針對許稚偉值勤時攜帶槍械外出，廖恆裕表示，同安所副所長管理不當、記過2次，改調非主管職務；所長105年9月7日到任，記過1次，調整服務地區；廖恆裕也已自請處分。

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  • 桃園市警分局召開記者會，由分局長廖恆裕出面說明。（記者陳昀攝）

    桃園市警分局召開記者會，由分局長廖恆裕出面說明。（記者陳昀攝）

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標題：桃警槍殺女友後自戕 遺書：想一輩子在一起


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