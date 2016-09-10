昔為輔大夜市炒麵大王 染毒自毀前程
2016-09-10 15:56
〔記者吳仁捷／新北報導〕男子陳昭烈曾在新莊輔大夜市賣炒麵，因生意不差，自封炒麵大王，但他卻因染毒自毀前程，家人為讓他脫離毒品圈，安排他到中國，未料他近來返國，難忍毒品誘惑再度染毒，新北市海山警方到桃園市查獲陳嫌，起出132公克的毒咖啡包、吸食器等證物。
新北市警察局海山分局偵查隊9日到桃園市龜山緝毒，查獲23歲男陳昭烈持有132公克的毒咖啡包、安非他命吸食器及殘渣袋，全案帶回法辦。
陳嫌家屬透露，陳某原在新北市新莊區輔大夜市賣炒麵、炒飯等，生意最好時，每日約可賣出50斤炒麵，收入可觀；未料他誤交毒友染毒，生意一落千丈，陳嫌還把收入、貨款拿來買毒，差點家破人亡。
家屬為讓陳嫌遠離毒品圈，出資讓陳嫌到中國渡假、散心，希望陳嫌回國後重新振作，繼續作生意，但陳嫌始終難以拒絕毒品，家屬也很痛心。
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