角頭「空保」出殯 多位民代到場致意
2016-09-07 13:22
角頭「空保」公祭，會場聚集大批黑衣人。（記者黃捷攝）
［記者黃捷／新北報導］新北市蘆洲角頭「空保」劉保生今年7月遭狙殺，今天上午舉行公祭，會場已於中午12時結束，出殯隊伍目前正繞行蘆洲市區，預計下午將骨灰罈移入八里區的納骨塔安置。
據會場司儀誦讀，竹聯、四海、松聯、北聯、天道等幫派皆有幹部出席，立委林淑芬、吳秉叡，新北市議會前議長陳幸進，議員李翁月娥、 李坤城等民代也有到場致意，議員陳啟能則是由助理代為出席。
奠儀車隊。（記者黃捷攝）
奠儀車隊。（記者黃捷攝）
警方調查可疑人士身分，抄寫資料。（記者黃捷攝）
會場內聚集數千名黑衣人。（記者黃捷攝）
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