國道聯結車自撞護欄 駕駛彈飛慘死

2016-09-07 11:07

〔記者曾健銘／新北報導〕國道中山高速公路南下32公里五股路段，今日凌晨12時許發生嚴重車禍！44歲吳姓男子駕駛半聯結車行經該路段時，疑因天雨路滑，車輛失控未煞車直接衝撞內側護欄，吳男疑未繫安全帶，被強大的撞擊力道彈出車外，頭部重創、傷重不治。

警方初步調查，吳男為貨運公司駕駛，今日凌晨他駕駛聯結車從基隆出發欲到桃園領取貨櫃，準備載往高雄，不料行經該路段時突然自撞護欄，經查其酒測值為0。

因當時正在下大雨，警方懷疑車輛疑似在失控打滑、毫無煞車的情況下撞擊內側護欄，吳男被拋出車外傷重慘死，車頭與車身成凹折狀態，占用內側3個車道，因強大撞擊力，國道內側隔音板及部分車體碎片噴飛到對向的北向車道，共波及11輛車，詳細肇事原因待調查。

國道警方表示，如用路人今日凌晨行經五股路段南向32公里處，有目擊該輛半聯結車事故過程，請立即與警方聯繫，希望可蒐集更多事證釐清肇事原因；另也呼籲無論是前座還是後座乘客，都須依照規定繫上安全帶，以免遇到狀況應變不及。

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