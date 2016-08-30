暖東峽谷41人健走受困 消防隊全數尋回

消防隊員將尋獲的團員送往集合地暖東苗圃。（記者吳昇儒翻攝）

2016-08-30 20:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕桃園市平鎮區社區大學今天安排41名學員前往暖東峽谷進行健走，預計從暖東峽谷沿著西勢坑溪步行到暖暖苗圃。遊覽車司機晚間6時許，發現41名學員都沒有回到指定地點，通報119救援。基隆市消防局派出12名消防隊員及多名義消前往搜救，晚間8點半，已接觸最後受困的12人。

基隆市消防局晚間6時20分接觸第一批24名團員後，兵分四路上山搜尋，陸續傳出找到團員的好消息，7時30分確認最後12人都集結在山中，立刻派員前往。

消防隊員於晚間8點半許接觸戴姓等12名團員後，預計晚間9點半時許會抵達集合地點，遊覽車將會把團員全部送回桃園。