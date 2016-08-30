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軍方1天2起自殺！湖口裝訓部驚傳上士樹下上吊

2016-08-30  17:03

〔即時新聞／綜合報導〕位於新竹縣湖口鄉的裝甲兵訓練指揮部（前身為裝甲兵學校）今下午傳出，一名上士在營區內的一棵樹下上吊，被發現時已氣絕身亡。

綜合媒體報導，湖口裝甲兵訓練指揮部今下午2點多驚傳一名古姓上士被發現於營區內一棵樹下上吊，軍方獲悉後已立即報警，目前警局鑑識小組已到場採證，全案正由憲警調查、釐清。

軍方初步了解，古在尋短前曾傳一通簡訊給一名女性友人，內容提及「妹妹，我不能再陪妳了」等話，對方覺得怪怪的便通知同事，營區發動搜尋才發現他的遺體。軍方及其家屬都說未曾接獲古男透露想不開，古男也未留遺書。

這也是今天軍中傳出的第二起自殺案件，另一起為今上午8時許，一名江姓士官長於中正預校官舍寢室疑似上吊自殺。

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  • 位於新竹縣湖口鄉的裝甲兵訓練指揮部（見圖）今下午傳出，一名上士在營區內的一棵樹下上吊，被發現時已氣絕身亡。（資料照）

    位於新竹縣湖口鄉的裝甲兵訓練指揮部（見圖）今下午傳出，一名上士在營區內的一棵樹下上吊，被發現時已氣絕身亡。（資料照）

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