健保卡遭冒用成詐騙手法 無辜老翁被騙500多萬

2016-08-30 15:46

〔記者林惠琴／台北報導〕一名中部70多歲老翁，接獲詐騙集團偽裝成檢警、謊稱其健保卡遭人盗用的電話，並進一步說明涉及刑事，若欲證明自身清白，必須將銀行存款匯至法院指定的帳戶，沒想到老翁乖乖匯出500多萬元，且完全未察覺異狀，直到檢警破獲詐騙集團比對資料發現通知，才恍然大悟被騙了。

「你的健保卡因違規使用，即將被停卡…」，衛福部健保署企劃組科長董玉芸表示，由於詐騙集團假冒檢警單位打電話給民眾，謊稱健保卡遭人盗用或使用異常的頻率升高，首度統計該署0800-030-598免付費諮詢專線發現，從今年5月至8月中旬、短短3個半月間，民眾反映接獲疑似詐騙電話竟高達1萬4千多通，其中以健保卡違規使用類型最常見。

董玉芸指出，詐騙集團所使用的術語，通常為健保卡遭人盜用或有不正常使用紀錄，因而即將被停卡，再進一步引導民眾騙取個資；或以監管帳戶為由，要求民眾匯款至不同戶頭或提領現金交給所謂的「監管單位」。

董玉芸強調，該署不會主動以電話語音、簡訊、Line等方式，通知民眾積欠保費或健保卡被冒用的情形，進而要求匯款、回電或點選連結，且今年6月7日起，健保欠費與民眾就醫已完全脫鉤，也就是民眾不會因為欠費等事由，健保卡就被停卡。

健保署呼籲，民眾若接到疑似詐騙電話，可撥打健保署免付費專線0800-030-598查證。