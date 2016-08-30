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太嚇人了！北上回收廚餘桶 驚見男嬰屍體

新屋養豬農北上回收的廚餘桶，警方列為證物調查中。（記者李容萍翻攝）

2016-08-30  13:47

〔記者李容萍／桃園報導〕是哪位狠心媽媽所為？農曆7月都還沒過完，廚餘桶內竟驚見男嬰屍體，未免太駭人聽聞！

桃園市新屋區東明里一位養豬農戶吳姓負責人的兒子，昨天中午至新北市一家環保公司及台北市內湖一家牛排館回收廚餘桶，下午3時載回新屋區東明里放置廚餘地點，今天上午11時30分，吳姓負責人準備整理用塑膠袋包裝的廚餘時，打開塑膠袋赫見一具還連著胎盤的男嬰屍體，立即打110報案。

楊梅警分局獲報已成立專案小組偵辦中，要北上找出這位狠心丟棄男嬰的媽媽，另調查她到底有何苦衷。

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  • 楊梅警分局成立專案小組偵辦廚餘回收桶的男嬰棄屍案。（記者李容萍攝）

    楊梅警分局成立專案小組偵辦廚餘回收桶的男嬰棄屍案。（記者李容萍攝）

  • 獲報廚餘回收桶內有被丟棄男嬰，楊梅警方封鎖現場進行調查。（記者李容萍翻攝）

    獲報廚餘回收桶內有被丟棄男嬰，楊梅警方封鎖現場進行調查。（記者李容萍翻攝）

  • 獲報廚餘回收桶內有被丟棄男嬰，楊梅警方封鎖現場進行調查。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

    獲報廚餘回收桶內有被丟棄男嬰，楊梅警方封鎖現場進行調查。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

  • 新屋養豬農北上回收的廚餘桶，警方列為證物調查中。（記者李容萍翻攝）

    新屋養豬農北上回收的廚餘桶，警方列為證物調查中。（記者李容萍翻攝）

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