台鐵弊案宣判 7公務員接受喝花酒及性招待判刑
2016-08-30 12:05
台鐵弊案宣判，7公務員受喝酒及性招待判刑。（資料照，記者王秀亭攝）
［記者楊政郡／台中報導］台鐵局在102年間辦理「南迴線南太麻里溪橋改建」等遍及全國8項工程弊案，台中地院經3年餘審理，傳喚390名證人，今（30）日宣判，涉案12名公務員7人有罪，時任副局長鍾朝雄接受招待喝花酒判10年2月，最重的時任台中工務段副段長鄭文中喝117次花酒被判17年，另副局長黃民仁僅有行政疏失，不涉及貪汙舞弊判無罪，行賄的廠商陳建志等7人被判1至5年徒刑。
另外被判有罪的公務員還有材料股幫工程司張進財喝花酒4次、性招待4次被判15年；前工務處副處長李奕接受招待喝花酒2次及1次住宿招待判7年；材料股工務員曾建國接受喝花酒3次判8年2月；前台中工務段段長胡佑良接受喝花酒69次判10年；軌道股幫工程司蘇義宗接受喝花酒1次判7年6月。
公務員被判無罪有黃民仁（時任副局長）、郭文才、姜登凡、許勝通、賴永千等5人。
台鐵在102年間前後經辦「南迴線南太麻里溪橋改建」、「屏東後庄站、九曲堂站、六塊厝站、崁頂站、南州站等站場更新工程」、「新營等車站無障礙電梯工程」及5項設備採購案。
掮客陳建志及甲聖工業公司、全聖營造負責人林春松，志成橡膠廠負責人陳永義等多家公司，為了承攬上述工程及採購案，招待工務員喝花酒取的底價，或是招待喝花酒，讓公務員在驗收過程能「不刁難」等，約2年間喝了招待上述公務員四處喝花酒、甚至性招待，花費近千萬元。
而時任副局長黃民仁也被起訴，法官調查發現他沒接受不正利益，僅是為了趕工程、便宜行事，有行政疏失，尚不涉及貪汙，因此判無罪。
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