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外傳南澳神木遭盜採 警方成立緝「鼠」專案

2016-08-26  20:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］外傳南澳神木遭到盜採，有民眾今年3月就向警局舉報，但山老鼠卻沒有減少的趨勢，對此宜蘭縣警察局表示，警方將針對南澳的山老鼠規劃緝「鼠」專案，並會同地檢署與羅東林管處一起偵辦，讓山老鼠在南澳山區消失。

今年3月宜蘭縣警局蘇澳分局就接獲民眾報案，南澳山區有山老鼠盜採山木的情資，分局長陳瑞基表示，分局對此非常重視，當下就調閱相關資料，查閱涉案人的前科，目前這件盜木案，分局仍在偵查中，基於偵查不公開原則，不方便透漏細節。

陳瑞基說，由於外界對此案相當重視，蘇澳分局與宜蘭縣警局刑警大隊，將會同林務局及宜蘭地檢署檢察官，成立一個跨單位的專案小組，共同打擊山老鼠；此外，蘇澳分局也在昨天規劃一連串的緝「鼠」專案，下周就會呈送縣警局，力求達到打擊山老鼠的成效。

至於為何南澳山區的盜採案如此層出不窮，陳瑞基表示，山老鼠都針對稀有林木，包括紅檜及扁柏盜伐，由於這些都是市場上的罕見林木，所以價格水漲船高，一些不法之徒，甘願犯法來盜採，所以警方會全力追緝，將這些山老鼠繩之以法。

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  • 縣警局蘇澳分局長陳瑞基表示，將針對山老鼠規劃緝「鼠」專案。（記者林敬倫攝）

    縣警局蘇澳分局長陳瑞基表示，將針對山老鼠規劃緝「鼠」專案。（記者林敬倫攝）

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相關關鍵字： 山老鼠 扁柏 盜伐 神木 紅檜
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