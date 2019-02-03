藍營拱選總統 韓國瑜：好好過年別胡思亂想

2019-02-03

〔記者黃佳琳、吳俊鋒、楊心慧／綜合報導〕近來不斷傳出國民黨基層有意力拱高雄市長韓國瑜再戰明年總統大選，韓國瑜昨上午前往內門發紅包時，看到媒體的第一句話，就是「你不要問我選不選總統」，他表示：「過年就好好過年，不要胡思亂想」。

「一心一意衝高雄經濟」

面對外界力拱，韓國瑜說，讓經濟起來最重要，高雄這鍋水已經煮開了，到處冒氣泡，人開始要大量進來，市民的歡笑愈來愈多，他一心一意就是把高雄經濟衝起來。至於前立法院長王金平釋出副手人選希望是中生代，韓也回應指出：「王院長如果有說，他的副手是中生代，又年輕，又是個禿頭，那我可機會就大了」。

前總統馬英九昨天到台南舉行「八年執政回憶錄」簽書會，對於藍營基層拱高雄市長韓國瑜參選總統的聲音，馬微笑回應說，「如果他願意出來的話，當然好」。至於他自己是否會再度參選總統，馬英九僅笑說「謝謝您的關心」，沒有多談。

台北市長柯文哲昨受訪時，也被問到，韓國瑜是否為二○二○年總統大選最強人選？柯表示，目前看起來是，但有個問題，現在離二○二○年選舉投票日還有十二個月，要維持民調很不容易。

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