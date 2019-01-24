郝龍斌扯官逼民反 蘇揆：譴責暴力別講一堆有的沒的

2019-01-24

〔記者張議晨、李欣芳、林良昇、陳鈺馥、楊淳卉、蕭方綺、陳昀、鍾泓良／綜合報導〕文化部長鄭麗君被資深藝人鄭惠中掌摑，引發譁然，國民黨副主席郝龍斌卻在臉書上發文指：「這一耳光，官逼民反」；行政院長蘇貞昌昨到宜蘭受訪時，嚴正譴責暴力行為，並強調任何人不分黨派，都不應袒護暴力，暴力本就應該一致譴責，不要拐彎抹角，講一堆有的沒有的，這只會讓暴力找到藉口。

蘇貞昌昨也在官方LINE群組表示，昨天是一月廿三日「自由日」，我們感念所有曾為這塊土地奉獻生命的民主鬥士，也譴責任何意圖傷害民主自由的暴力行為。

民進黨主席卓榮泰也痛批郝龍斌說，做官做太久的人就會有這種心態，民間絕對不是這樣認為，郝應該深刻檢討。

郝龍斌在發文後，臉書馬上被網友灌爆。他昨上廣播節目受訪時表示，對於被批評早有預料，但政府仍要好好檢討，為什麼鄭惠中知道自己這樣做不對，還是要去做這樣的事？

郝龍斌表示，暴力當然不應該，但不該雙重標準。他在台北市長任內，前海協會長陳雲林來台，民進黨發動「嗆馬圍城」，當時民進黨主席蔡英文帶領民眾上街頭，有幾百個民眾和員警受傷，民進黨當時就說是「官逼民反」。

郝龍斌也說，蔡總統在太陽花學運時要大家以同理心面對這些民眾，現在也應以同理心面對，不是嗆馬時要馬包容，鄭麗君被打又說不應該，選擇對其有利的解釋。

前新北市長朱立倫也在臉書發文表示，對任何暴力，他都一貫反對，包括前幾天有民眾對前總統馬英九丟鞋比中指，請蔡總統也譴責。朱也呼籲民眾，用選票制裁民進黨，絕對不要使用暴力。

國民黨主席吳敦義昨出席演藝總工會尾牙，被問到掌摑事件時表示，蔣介石老總統對台灣有很多了不起的貢獻，但講道理比較好，不要動手。

馬英九受訪則對此表示，公共場所使用暴力都應該受到譴責，但文化部也應檢討轉型正義政策是不是能夠得到民眾的支持。

民進黨秘書長羅文嘉中常會後受訪時，對國民黨以丟鞋事件質疑民進黨雙重標準回應說，「我會告訴我的支持者，不要丟他鞋」，民主社會每個人都有表達意見的自由，但表達形式不要去傷害別人，標準是一致的。

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