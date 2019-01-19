港媒偷拍 疑似找在台代理人

2019-01-19

〔記者鍾麗華／台北報導〕港媒日前來台跟蹤港獨青年，形成國安漏洞，不過，知情人士研判，這三名香港大公報、文匯報的記者疑似是「掛名」，懷疑是透過「在台代理人」或其他在台的中客、港人執行跟拍、跟蹤任務，若屬實的話，恐怕就很難查了。

知情人士透露，移民署目前還在查這三名記者的出入境紀錄，雖已找到一人是以自由行名義在這段期間來台，但僅是「同名同姓」而已，仍無法證實就是這位港媒記者。

相關人士表示，中港媒體來台駐點採訪，須依據相關規定辦理，中港媒在台採訪只要符合法律規範，在基於新聞自由下，我方不會過於干涉。但他觀察，中港媒很少出現在政府舉行的記者會上，甚至政府部門曾嘗試與他們接觸，希望能餐敘溝通，也遭婉拒。

據了解，中港媒申請來台駐點，審查通常都會過關，不過，去年二月花蓮縣發生強震，當時日本救援隊來台，未入救援熱區，中國的「東南衛視」記者葉青林竟連結我方政府刻意不讓中國救援隊來台，製造假新聞，散布不實言論，加上他曾有未經許可進入「漢光演習」場域採訪的紀錄，因此葉青林去年再度申請來台駐點遭我方打回票；葉青林雖未獲許可來台，但東南衛視仍有二、三名記者在台駐點，不受影響。

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