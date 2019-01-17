上任第一天 羅文嘉：這是戰鬥的隊伍

2019-01-17

〔記者楊淳卉／台北報導〕重回政壇的民進黨秘書長羅文嘉昨天上任，上工第一天就以神秘嘉賓身分「突襲」青年部國會實習計畫結業式，全程直播。羅文嘉說，兩年前選民非常慷慨、前所未有的給了民進黨完全執政機會，但是經過兩年，人民覺得狀況與他們想像不一樣，在這次期中選舉表達出來，「政黨、執政團隊若不能清楚認清這背後意義，就是再一次的失敗」。

羅文嘉表示，他上班的第一天，很想和中央黨部所有工作人員說：「可能要拜託大家在接下來的一年要有心理準備，這是戰鬥的隊伍，不是養老、打混的單位，若你覺得無法適合未來一年的生活，最好要有心理準備，否則我們彼此都很痛苦。」

民進黨主席卓榮泰昨首度主持中常會，會後與羅文嘉、桃園市長鄭文燦、行政院副院長陳其邁和媒體簡短談話。鄭文燦表示，他們都宣示要站在「大師兄」旁邊，不會讓卓榮泰孤單，「我們一起做你的後盾」。

陳其邁則引述電視劇「琅琊榜」表示，「問題在朝堂，答案在江湖」，最重要的工作就是要到江湖把民心找回來；再過一年就要總統大選，相信黨在卓榮泰和羅文嘉的帶領下會更團結。

卓榮泰說，感覺到「大師兄回來了」，「師兄、師弟也回來了」，這個戰鬥團隊很快會形成、發揮戰力，戰鬥團隊也要延續卅年前創黨的理想和精神。

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