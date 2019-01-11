潛艦國造75億 全額通過

2019-01-11

三月將啟動細部設計

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動「潛艦國造」案備受關注，立法院臨時會昨表決通過今年度原型艦造艦預算七十五億餘元。國軍預劃，潛艦國造在今年三月將啟動細部設計，如計畫順利，待原型艦藍圖出爐後，將可依圖施工造艦，強化我國不對稱作戰戰力。

「潛艦國造」案分二階段執行，第一階段「合約設計」自二○一六年執行至二○二○年，預算約二十九．九億餘元。第二階段「原型艦建造」預算自今年起編列至二○二五年，共四九三億餘元，今年編列七十五．一億餘元。

由於潛艦國造案茲事體大、機敏性高，加上軍方在「合約設計」尚未結束時，今年即編列造艦預算引發質疑，國民黨團要求凍結今年度五成造艦預算。國民黨立委馬文君昨表示，潛艦國造不該過度樂觀與冒險，否則恐導致國防投資鉅額損失，且今年度造艦預算之中，竟有卅餘億元是幫得標廠商台船建造船廠。她期盼我國有建造潛艦能力，但希望一步一步來，而非濫花人民血汗錢。

最快二〇二四年下水

民進黨立委邱志偉則表示，兩岸國防差距逐漸拉大，唯有堅實國防做後盾，才能維持兩岸和平。潛艦為我國關鍵不對稱戰力，國軍已籌獲多年，建軍刻不容緩，因此期盼全案預算能照列。

民進黨立委蔡適應、邱志偉與羅致政曾個別提出潛艦建造預算減列、凍結案，皆在昨日全數撤案，因此僅表決國民黨團提出的造艦預算凍結五成案；該案僅獲得卅一票贊成票，另有六十二票反對，預算得以全數編列。

據了解，潛艦國造第一階段「合約設計」主要分為初步設計、合約設計、細部設計三階段。根據國防部規劃，如果進度順利，潛艦國造「細部設計」工作將在明年底以前告一段落，屆時將啟動原型艦建造計畫，原型艦造艦預算自今年執行至二○二五年，共計四九三億餘元，預計原型艦最快於二○二四年下水，經一、二年測評過關後，將加入海軍作戰序列。

至於新型潛艦的噸位、構型，軍方不願透露，但據悉，新艦排水量應和現役二千噸級的劍龍級潛艦「差距不大」。

至於外界關心的「紅區」裝備、關鍵技術籌獲進度，海發中心主任邵維揚去年底透露，國軍已獲潛艦國造原型艦主、次裝備輸出許可，預劃今年三月到立院進行秘密報告時，將展示獲得的輸出許可文件供查驗。

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