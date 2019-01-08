焦點評論》這次中國分化到誰？

2019-01-08

記者鄒景雯／特稿

中國發表《告台灣同胞書》，在歷史上一共有五次，有一個目的是一以貫之的，就是分化。一九五八年的幾次，是分化蔣介石政權與美國的關係，例如呼籲台灣應共同對付美帝；到了一九七九年的這次，由於中國已經如願與美國建交，這時就改為分化台灣內部的關係至今。

以一九七九年為基準點，每屆十週年，老共都會借題發揮，基本上一定循著分化台灣的脈絡，其最「經典」的語言就是「中國人不打中國人」，今年已是四十週年，習近平果然承接老祖宗如上的標語，對著台灣又照樣造句了一遍。這句話的意思很清楚，你要當台灣人、還是中國人？當中國人就不打你，還會幫助你；不當中國人，就走著瞧。於是把台灣分化為中國人與非中國人，而且非中國人就是台獨。

雖然初衷依舊是搞分化，但是這次卻因力道過猛，反而分化到國民黨，簡直已至進退失據的地步。民進黨反正從不接受九二共識，也反對一國兩制，一句話結束，就是黑到底。國民黨最為難的是，一方面他們必須明確聲明反對一國兩制，一方面他們又無法丟掉九二共識，當習大大非要在一國兩制與九二共識之間再進行分化時，就像對著常年的暗室開燈，過去那種你想像著我，我想像著你的「各表」，突然什麼空間都沒有了。於是誠實如蔣萬安的新生代，第一時間會直指：國王沒有穿衣服，真是把滿屋子的國民黨人嚇壞了，不過第二天他的那些光溜溜的叔叔伯伯們，非要把他拖回去改口說：國王其實有新衣（國民黨版的九二共識），不就是一齣最黑色的喜劇嗎？

西方人另外有句話，很道地：海水退了，就知道誰沒穿內褲。這次習近平公開宣示：九二共識就是一個中國，一個中國就是兩制台灣，白紙黑字，有影有音，呈現在世人面前，中國的喇叭多大聲啊，怎麼去跟它搶解釋權？國民黨自甘與狼共舞這麼多年，現在對方圖窮匕見，不再內外有別，要看國民黨認不認當年這個國共硬掰出來的「共識」？這下可好，全體國人這些天都看到了國民黨的菁英群像，跳樑的，狂奔的，驚蟄的，盡現於眾。

對於國民黨來說，這是一個非常嚴肅的關口，習近平已經定調，在九二共識的政治基礎上，此後要走向兩制，不但沒有一中各表，中華民國自表也不可以，那麼國民黨要如何再使用九二共識？如果繼續堅持以九二共識作通關密語，是否代表默許一國兩制？難道要告訴選民，現在要進入到連九二共識都要各表的階段？

告訴國民黨一個數據，台灣人擁有大專以上學歷的比例，現在已經是經濟合作暨發展組織（OECD）三十五個國家中的第一名，如果表來表去不夠，還要大家就表來表去這件事再表來表去，這是把全民當什麼？國民黨真的是別扯了。

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