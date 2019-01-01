台灣關係法邁入40週年 卜睿哲︰台美共同利益趨向一致

2019-01-01

〔記者呂伊萱／台北報導〕「台灣關係法」今年邁入第四十週年。美國在台協會前理事主席、布魯金斯學會東北亞中心主任卜睿哲說，過去四十年，美台關係不只維繫、且擴大往好的方向發展，關鍵原因在於「華盛頓和台北的共同目標及利益趨向一致」，且雙方溝通一步步改善。

一九七八年十二月廿五日，美國前總統卡特突然宣布，將於一九七九年元月起正式承認中共為中國唯一合法政府，並終止與中華民國的外交關係，美國國務院隔兩天便迅速派遣龐大代表團到台北，會商雙方未來關係的新運作模式。

美國行政部門在一九七九年元月底，向國會提出台灣「綜合法案」，該案在國會飽受批評，因許多議員認為卡特政府急於正常化，屈從中共建交條件。總統為了保密，甚至未與國會諮商，便逕行達成協議，有傷國會自尊心；且「綜合法案」內容漏洞百出，當時的參議院外委會主席邱池曾直批，綜合法案的最大敗筆就是「未能提供美國官方對台灣安全的政策聲明」。

美當年立法 確保台灣安全

美國國會因此迅即著手立法，以「維持西太平洋和平、安全與穩定」為主旨，最後授權成立美國在台協會，以繼續維持美國人民與台灣人民間的商業、文化及其他關係。歷經多次聽證會，議員來回磋商與協調，充實法案架構，增訂保證對台灣安全關切的「政策宣言及安全條款」等內容後，支持雙方關係的「台灣關係法」於焉誕生，卡特並於同年四月簽署完成立法，生效日期回溯至一月一日，成為台美關係基石。

回顧歷來台美關係發展，卜睿哲於一九九七年到二○○二年間擔任AIT主席，他以個人的第一線經歷舉例說，一九九○年代中期開始，美台關係不只維繫、而且擴大，「台灣人民可能沒有意識到，美國是如何透過行動支持台灣。」

台灣加入世貿 美極力護航

卜睿哲說，例如，如果沒有柯林頓政府的倡議，台灣今天就不會是世界貿易組織（WTO）的一員。查諸歷史，二○○○年時中國將WTO入會案與「一中原則」和台灣問題掛鉤，美國總統柯林頓當時明言表示反對，並強調台灣和中國應在同一會期加入WTO，如果中國主張台灣是中華人民共和國的單獨關稅領域，美國不會接受。

卜睿哲說，美台關係在過去四十年間不但改變許多，且是變得更好。而隨著時間遞嬗，美台關係產生變化，他認為關鍵原因在於「華盛頓和台北的共同目標及利益趨向一致」，且雙邊溝通也改善許多，使雙邊關係逐漸走向積極發展。

美台關係大事紀

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