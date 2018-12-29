小刪45億 前瞻二期預算2229億過關

2018-12-29

〔記者陳昀／台北報導〕立法院院會昨天三讀通過「中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算」，歲出預算小刪四十五．五億餘元，以二二二九．五億餘元過關。有別於去年審查前瞻一期在野黨推出「案海戰術」引發激烈的表決攻防，這次以朝野協商達成共識，通案刪減約四十五．五億餘元，其中地方關心的「都市推動捷運」九十八億餘元預算全額過關，但凍結一成、須提書面報告。

捷運經費98億全過 但須凍結一成

前瞻基礎建設計畫第二期特別預算案，實施期程自一○八年度至一○九年度，歲出編列二二七五億一二六四萬元，全數以舉債支應，一○八年度與一○九年度分配數分別為一○五三億餘元及一二二二億餘元。

地方選舉大勝 國民黨不再強力杯葛

國民黨去年為了杯葛前瞻計畫，祭出上萬份預算刪減案、總表決二四七一次，今年地方選舉大勝後，國民黨對前瞻預算案態度明顯轉變，審查前瞻二期時不再強力杯葛，僅提案二百多案，且多以凍結代替刪減。最後朝野協商通案刪減二％，約四十五億五八五九萬元，院會三讀通過歲出預算二二二九．五億餘元。

前瞻二期預算分為七大項目，其中城鄉建設七三一億元占比最高，其次依序為五九三億元的水環境建設、四二二億元的軌道建設、綠能建設八十四億元、人才培育促進就業建設四十三億元、因應少子化友善育兒空間建設廿二億元、食品安全建設五億元。

軌道建設中最受矚目的「都市推動捷運」，交通部編列九十八億餘元，推動辦理新北三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌、桃園綠線捷運及高雄都會區大眾捷運系統，立院決議凍結一成預算，待交通部提出書面報告說明規劃進度始得動支。

選前被在野黨批評為綁樁的「城鄉建設」的三項子計畫，「城鎮之心」六十億元、「提升道路品質」一三○億元、「水環境建設」八十五億元，這次也全數通過、凍結一成，提出專案報告後始得動支；至於因苗栗石虎濕地公園受到關注的「水環境改善計畫」，被國民黨立委認為一期執行率不佳，凍結一成、提出書面報告始得動支。

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