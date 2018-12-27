三重立委須補選 余天、朱俊曉被點名

2018-12-27

〔記者賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕新北市三重選區的立委高志鵬因貪污案被判刑定讞，因為遺留的任期還有一年以上，依選罷法規定，中選會收到法院判決後，三個月內要進行補選。目前傳出可能參選的人士，民進黨有新北市黨部主委余天、市議員李余典、李坤城等人；國民黨包括前立委朱俊曉，以及前新北市長朱立倫的子弟兵、前市府民政局長江俊霆等人。

三重區被視為綠營的鐵票區，即便這次市長選舉，國民黨侯友宜在全市大勝近三十萬票，但侯在三重區仍輸給民進黨蘇貞昌近一千票，接下來的立委補選，藍綠人士都在評估參選的可能性。

余：叫李亞萍去選也可以

民進黨內目前以余天呼聲最高，他曾任三重區立委，這次九合一選舉輔選賣力，被黨內認為是合適人選。余天昨受訪說，尊重中央黨部決定，至於是否再戰區域立委？他說「很難講，如果妻子李亞萍有意願，叫亞萍去選也可以。」

民進黨市議會黨團總召集人李坤城表示，應由黨中央協調後決定人選，他尊重余天的意願。綠營其他議員陳啟能、李倩萍、前議員邱婷蔚等人也說，尊重黨中央及余天的決定；市議員李余典則表示，黨中央如需要他，他義不容辭。

朱：暫無規劃 等回國再說

本屆與高志鵬競選立委落敗的國民黨新北市黨部主委李乾龍，對於是否再度披掛上陣？李乾龍說，應該提拔年輕人，他認為前立委、新北市工商發展投資策進會總幹事朱俊曉，輔選侯友宜盡心盡力，在三重區也下很多功夫，他鼓勵朱俊曉參選。

人在國外的朱俊曉說，目前沒有參選規劃，等回國後再說。朱立倫的子弟兵江俊霆設籍三重，任內經營地方組織，被視為黑馬，江俊霆回應說，謝謝各界抬愛，沒有評論。

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