韓國瑜小內閣爭議多 內定教育局長曾被彈劾

2018-12-21

吳榕峯因兼職違法 被記申誡

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜的小內閣人事又現爭議！韓國瑜昨天宣布小內閣後續名單，但內定教育局長吳榕峯被爆出，過去任教政治大學時，曾被提案彈劾，最後被申誡處分；至於前天獲宣布擔任海洋局長的朱挺玗，因賄選被判高雄市議員當選無效定讞，朱昨天也決定退出小內閣。

韓指吳已受懲罰 應給他重出發機會

韓國瑜透過高雄市準新聞局長王淺秋說，他面談吳榕峯時，吳就已坦承，韓國瑜認為吳榕峯有雙語教學的專長，且過去的事已受懲罰，應給他重新出發的機會；至於朱挺玗選擇先退出，韓國瑜表示尊重。

吳榕峯是現任台中市華盛頓高中校長，曾任台中市教育局長等職。吳被爆任政大副教授兼政大附中校長期間，同時為暢源國際公司發起人並兼任董事，違反公務員服務法規定，因此遭提案彈劾，於二○一六年被處以申誡處分。

朱挺玗涉及賄選惹議 不接海洋局

至於原被內定為高雄市海洋局長的朱挺玗，曾於二○○六年當選高雄市議員，檢調查出是由曾任立委的媽媽吳德美替她操盤買票，二○○八年朱挺玗被判當選無效定讞；至於朱挺玗的父親朱安雄，更因議長選舉賄選案遭判刑一年十個月，最後逃亡海外，被政府列為十大通緝要犯之首，懸賞一億元。

朱挺玗此次在高雄市議員選戰以高票落選，韓國瑜前天證實將任用她擔任海洋局長，由於她曾因賄選被判當選無效定讞，再引發爭議。前天深夜朱挺玗在臉書發文，強調「究竟還要糾結過去多久？謝謝很多朋友的支持和鼓勵，PS：我沒有前科！很重要，所以說三次。」

朱挺玗原本要出席昨天下午的韓國瑜小內閣記者會，說明她接下新職的心路歷程，但因外界反彈聲浪大，臨時缺席喊卡，僅透過line表示「想休息一下」。

韓國瑜說，朱挺玗的父母都不在身邊了，十年來靠一己之力在打拚，朱十年前才廿六、七歲，曾摔過跤，這次很希望進入公部門服務；不料才宣布一天，就引起軒然大波，朱挺玗很怕所有焦點都在她的家庭與個人身上，導致市府團隊被扭曲，「所以她選擇先退出，我也予以尊重。」

國民黨內人士透露，韓國瑜與朱挺玗的父母並無深厚淵源，主因是韓初到高雄時，朱挺玗就經常陪他東奔西跑，是力挺韓的幾位議員參選人之一，韓國瑜希望給年輕人一個機會，才會拔擢她。

高雄市議員當選人林于凱、林智鴻昨天批評，民眾期待廉能效率的政府，並沒有要求聖人，但韓國瑜的用人有嚴重瑕疵，卻只會用「聖人難找」來迴避質疑。

資深海洋界教授指出，原高雄海洋科技大學（現高科大）有二、三十名副教授、教授瞭解海洋、漁業生態，中山海科院也很多，韓市長竟挑不出一人，政治酬庸人選在議會易遭質詢傷害，不見得是好事。

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