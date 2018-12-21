2020選不選》王金平：選副總統不如選總統

2018-12-21

〔記者林良昇／台北報導〕二○二○年大選開跑，國民黨立委、前立法院長王金平昨出席「幸福經濟共好共榮標竿企業」論壇演講時透露，「要我在立法院，這條路大概不會了」；暗示他不再續留立院。對於參選總統，王則表示，他不敢說選不選，「要選副總統不如選總統」，前總統馬英九選兩次總統都要他當副總統，他都不要，當副總統不如在立院。

一月出人生第一本書「橋」

王金平也透露，下月中旬他要出人生中第一本書，由他口述，很多事在書裡有事實的陳述，書準備很久了，出書也不是針對馬英九，「我是寫我的事，不寫別人的事」，內容大概是他的成長過程，怎麼因緣際會來到政壇、在政壇裡的作為等。書大概三百多頁，由他親自校對，書名叫「橋」。媒體聽到書名時大笑，詢問是哪一個「橋」，王才說是木字邊的橋，媒體追問是做哪邊的橋？他笑而不答。

王接受廣播節目專訪昨也播出，對於是否參與二○二○年總統大選黨內初選，他重申，隨著因緣走，看看因緣怎麼變化，該怎麼樣就怎麼樣，現在談這問題可能還早。

王金平也說，三年多前，總統選舉跟立委選舉一起，國民黨候選人沒有氣勢，母雞無法帶動小雞，輸得一塌糊塗，國民黨剩下卅五席，現在所有政策，民進黨要的全都強行表決通過，造成國家的困境亂境，未來國民黨任何候選人出來，這隻母雞應會比三年前有氣勢，國民黨未來在立院的席次應會不一樣。

暗示不會再續留立院

對於未來的安排，王金平表示，「我不會去想這個問題」，但也說「這麼久了我還在這裡幹什麼嘛！」他相信未來國民黨在立院的席次會比以前多，「跟我有沒有在立法院沒有關係」。

王金平昨在民間論壇演講時也透露，「要我在立法院，這條路大概不會了」，已在立院那麼久，「該換人去做做了」，「有好給別人去好，有壞也給別人幫忙擔一下」。

王金平說，記者在傳王金平的未來有三種可能：「留在立院、副總統、總統」，但他一切隨緣，「該做什麼決定，我就會做決定」，不過「給我留在立院幹什麼？」「給我白做我也不要」。

王也指出，「要選副總統不如選總統」，前總統馬英九選兩次總統都要他當副總統，但他都不要，當副總統不如在立院。

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