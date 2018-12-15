新聞分析》蔡總統負責的第一步

2018-12-15

記者鄒景雯／特稿

選後三週，敗選的民進黨至今尚未走出震盪期，有關領導者的方向、團隊的重整，乃至支持者信心的重振，都還有待醞釀，公開宣示要負起最大責任的蔡總統，究竟應該如何穩健掌舵？相信她已經密集聽取了各種不同的建議。

這麼多不同的意見匯集之後，是否有效篩揀，融會貫通，形成正向的改變？外界主要是透過其行動來進行測量；而這些時日，蔡總統主要呈現於外者，一是在總統府會見媒體的所謂「迴廊講話」，二是拜訪六都系列之一的「蔡柯會」，這些露臉的效果究竟如何？社會上有不少的討論。蔡總統還有許多不顯於外的活動，包括政府改組的擘畫，其中最核心的支點，當然是閣揆的確認，賴清德是否同意留任院長，最近引起民進黨內與工商界的關切，可見這個問題關係到政局穩定、政策推動，連帶影響民心。

對於蔡總統來說，既要求變，也要求穩，而且要在最短時間內達成，應該是減少流血、盡快復原的最佳途徑。於是她做了以上的變，希望凸顯總統在領導，也不斷遊說賴揆一起打拚，避免力量分散，但是這二者間，似乎沒有形成加乘效應，甚至有些相互抵銷，相當可惜。例如，蔡總統在「迴廊講話」主動談論機車加裝ABS的問題，被若干輿論批評是自己在當行政院長，置閣揆於何地；蔡總統與柯市長對話，畫面呈現出來，像是去受氣，沒有重建威儀；計畫與六都首長見面，新北市長朱立倫也酸度頗高地說：蔡總統已就任兩年半，才第一次要和地方首長會面。

一陣趕路下來，好像怎麼做都卡卡的？對於這些「事與願違」，蔡總統自己倒是「大悲之後無悲」，似乎沒有再比九合一選舉更大的挫敗，現在這些都是枝節的樣子，神經超級大條，一派不以為意；但是看在其選民眼裡，焦慮確實擴大，深怕延緩民進黨重整腳步的時程。

事實上，台灣的憲政制度經過多少年的實踐下來，早就已經形成向總統制傾斜的半總統制，總統經由人民直接票選產生，需要向民意負責，總統任命行政院長，由行政院長向國會負責，幾任總統不分黨籍，都是按照個人的意志在運轉，至於閣揆的空間，不只看總統授權，更看行政院長自己的施展，與總統的磨合。現在國民黨再挑撥，他們過去或是將來再上台，做法都會是一樣的。因此，前述的所有現象，全都指向既然是半總統制，就要有相稱的配套，則總統的幕僚群顯然需要全面改造。

一位有充足幕僚能量的總統，在每次行動之前，一定都會做好資料蒐集，敵情分析，議題設定的功課，務必讓每次主帥出征都能取得戰果。例如總統該不該與柯市長會面，雙方幕僚一定要細火慢燉出氣氛，如果沒到冒煙的時刻，實在沒有必要急著掀蓋，何況，「阿北」這人的性格很顯性，說個大白話，是欺弱怕強，一點也不難判斷，小英現在元氣尚未恢復，居然被送上門去給柯Ｐ「洩憤」，這是幕僚的嚴重失職。

即使不要與安倍首相有兩千名各專業領域的幕僚相比，蔡總統都需要大幅度強化她的幕僚陣容，把近身圈圈想辦法擴大，以更多元來彌補現在的不周全；其與行政院長的對話密度，也必須超越制度障礙，真正符合半總統制的實質需要，以減少扞格，增進互信。

先把這些最起碼的陣仗擺好，接著再有板有眼的出牌，台灣的民主需要勢均力敵的抗衡，民進黨非站起來不可。

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