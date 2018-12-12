新版台、印度投保協定 拚本月簽署

2018-12-12

〔記者黃佩君／台北報導〕蔡政府新南向政策再度有斬獲，自二○○二年以來即未再更新的台印度投資保障協定，新版經過兩年多協商後終於拍板，力拚本月於台北簽署，為台商因應美中貿易戰及深入十三億人口的印度市場增添助力；這也是繼去年台菲投保協定更新簽署後，「一年一簽」的第二個投保協定成果。

可透過第三方解決爭端

台灣與印度於二○○二年簽署雙邊投保協定後已有十六年未更新，但台廠屢有赴印度重大投資，包括中鋼、華碩、中鼎、聯發科等大廠均赴印度投資；加上台灣與印度均為亞洲ICT（資通訊）大國，印度頻向台灣招手合作，中美貿易戰後台商投資需求更為迫切。

官員透露，台印度投保協定由於久未更新，未納入完整的爭端解決程序，台商如在印度有投資糾紛，按規定須優先在印度司法體系中層層訴訟，之後才能尋覓其他解決方式，往往曠日廢時，更難以即時保障台商財產及權益；新版協定納入爭端解決後，未來可有管道以公正第三方進行爭端解決，甚至是以政府介入協處，更能加強快速處理。

台商間接投資也納保障

此次投保協定將保障範圍擴大，過去僅保障台商直接在印投資，新版納入透過第三地間接投資，例如台商自越南、新加坡等地轉投資都納入投保範圍，有助台商在美中貿易紛爭下，整體新南向彈性佈局。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/