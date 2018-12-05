2中國男申請庇護 滯留桃機70天

2018-12-05

等陸委會安排沒下文 兩人旅費用盡 餐費由航空公司買單

〔記者姚介修、呂伊萱／綜合報導〕兩名中國異議人士劉興聯、顏克芬，九月廿七日在桃園機場過境轉機時，突然申請政治庇護，由於主管機關陸委會沒有任何指示，至今兩人在機場滯留七十天，創下移民署成立至今滯留期最長的紀錄。兩人旅費用盡，目前是由搭載他們來台的航空公司，為他們在機場停留期間的餐費買單。

劉、顏兩人受訪表示，非常感謝在機場滯留時幫助他們的單位，他們也可理解台灣沒有「難民法」，加上原以為選舉時刻敏感，所以至今只能把他們放在機場；兩人指出，第三國已接受他們的政治庇護申請，不過案件仍在審核程序，至於什麼時間可以得到同意的回覆，他們也不知道，但心裡有長期等待的準備。

陸委會︰會依法處理

陸委會回應表示，劉興聯與顏克芬目前仍由航空公司安置，移民署則提供其身體狀況和生活所需的必要協助。對於兩人盼申請政治庇護，陸委會則說，政府保障兩人在過境期間的安全，並整體考量國際慣例、我方法律規範、過往處理案例、人權保障及國際視聽等層面，會在尊重當事人意願下，溝通未來處理方案。

六十三歲的劉興聯及四十四歲的顏克芬，分別在中國曾因觸犯「煽動顛覆國家政權」及「尋釁滋事」罪嫌遭拘捕，兩人都是以偷渡方式離開中國到泰國曼谷。

劉、顏兩人於九月廿七日下午自泰國曼谷搭機來台轉機北京，但下午五點多飛北京班機起飛前，航空公司都無法找到兩人，並通報移民署，最後在一期航廈南側過境室找到兩人。

兩人隨即表明不願前往北京，指他們有聯合國難民證，已向第三國尋求政治救助。原本一般旅客發生這種狀況，就是遣返原出發國，但兩人身分敏感，且是中國異議人士，涉兩岸事務，於是上報陸委會，希望可以得到處理方式。沒想到，陸委會接到通知後，十月中旬才到機場關切，但未做任何指示即離開。由於兩人在曼谷已察覺有中國派駐曼谷人員發現他們的行蹤，兩人才在組織中國人權改善的朋友們資助下「逃」離曼谷，以免被中國逮捕，所以基於人道考量，讓他們留在桃園機場。

兩人留置一期航廈的公共休息區，至今已七十天，雖然行動自由，但在航廈水泥銅牆的屋簷下，可說是另一種「不見天日」的牢房。

不過，當他們在桃園機場跳機尋求政治庇護的同時，推特上有人指出顏克芬是中共特務，因日本一名親共作家幫他出書，還放出顏去年參加曼谷一場當地中國商會中國共產黨九十六週年慶的自拍影片，證實顏並未唾棄共黨；顏克芬則澄清，他是被人誣陷，他只是參加商會的活動。

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