蔡英文調查挺同 彰化一半舉手 雲林掛零

2018-12-02

〔記者張聰秋、廖淑玲／綜合報導〕民進黨大選慘敗，總統蔡英文昨分別在彰化、雲林召開選後檢討會，她除向支持道歉外，並坦承上任後推動一例一休等改革議題，沒有注意到弱勢族群權益受損，未來會檢討改進。

坦承一例一休 忽略弱勢權益

彰化與雲林的檢討會都是「閉門」討論，未開放媒體採訪。與會人士轉述，彰化與雲林兩地，都有與會者高分貝指責中央執政不力，年金改革造成軍公教票源流失、一例一休得罪勞資雙方、同志婚姻讓保守鄉民難以接受，這些政策失誤都是支持者背離的原因。

據指出，蔡英文當場調查與會者對同婚的態度，請支持同婚者舉手，雲林檢討會全場竟無人舉手，讓蔡相當訝異說，在彰化還有一半的人舉手，雲林竟掛零。

在彰化場，蔡英文稱讚縣長魏明谷做了很多事，最後還是無法成功，「要跟大家說一聲抱歉」，敗選由她承擔，希望大家要從失敗中再站起來。

會中也討論立委補選提名人選的問題。民進黨彰化縣黨部主委邱建富轉述說，目前大環境對民進黨相當不利，不可能再啟動黨內初選，將由中央徵召，目前考慮人選有中執委林益邦、鹿港鎮長黃振彥、縣議員林士堅、前文化局長陳文彬，還有人提議吳音寧及即將卸任的魏明谷。

不過，魏明谷已表明要輔選還人情，林益邦目前重心全放在經營休閒旅館的觀光事業，吳音寧也公開表明回歸作家身分。

蔡英文隨後到雲林主持選後檢討會，雲林縣長李進勇自稱是「頭號戰犯」向支持者致歉，蔡英文則肯定李認真做事，也要團隊重新整隊再出發。

立委蘇治芬則認為，她、李進勇、立委劉建國算是「雲林三巨頭」，都應為敗選負責，民進黨要趕快整理戰場，在更重要的二○二○總統大選找回支持者。劉建國昨未出席檢討會。

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