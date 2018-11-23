花博》盧︰非台中市民仍要付費

2018-11-23

〔記者蘇金鳳、張軒哲／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕昨日在大里、太平與大雅車隊掃街，晚間在潭子舉行造勢晚會。盧秀燕說，選上市長後，明年元旦將會開始實施台中市民憑身分證免費看花博，調降地價稅，也會公布林佳龍與德國一人公司簽約「海水採礦」千億備忘錄內容。

盧秀燕昨日以車隊在屯區與大雅掃街。她表示，大里、太平已掃過二次，希望能握到每一隻手。她也宣布，當選後，明年元旦台中市民直接用身分證，不限次數免費看三個花博園區。對於市長林佳龍陣營指前市長胡志強在簽約時，花博就是要收費的展覽，盧強調，她提出的免費是限定在台中市民，非台中市民及外國人都要付費；而林佳龍也有免費政策，是對持花博卡的人免費，台中市近三百萬人口，只有三分之一辦花博卡，有三分之二沒有花博卡，林佳龍將市民區分兩種不公平。

盧秀燕表示 她的免費政策分兩種，分台中市民及非台中市民，因為台中市民有繳稅，而且花博八十六億元都是市民的納稅錢，所以她免費政策是限台中市民。

對於市民看花博免費，綠營質疑有政策買票之嫌，盧秀燕反問，林佳龍的花博卡可免費一次，不是嗎？不要雙重標準。

盧秀燕昨晚在潭子得天宮與藍營市議員候選人賴朝國舉辦造勢晚會，台南市議員謝龍介助講，他痛批林佳龍施政差，市長要換人當。

盧秀燕說，她爭取七十四號道路便利市民交通，但林佳龍上任後，連一條連接國道一號的高架道都無法施作。她若當選市長，六十五歲以上老人恢復健保補助，會調降地價稅，停止中電北送，空氣換新，呼籲民眾用選票維護自己權益，一起來改變台中。

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