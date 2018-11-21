反制網路假訊息 選後可望修法

2018-11-21

網上大量散布「意圖使人不當選」謠言 政院擬明定適用選罷法

〔記者李欣芳、吳政峰、黃捷／台北報導〕行政院正積極盤點現行「公職人員選舉罷免法」、「數位通訊傳播法草案」等多項法規對規範假訊息不足之處，據悉，政院擬在九合一選舉過後推動修法或制定專法，以規範網路散播假訊息。法務部也呼籲，民眾如收到較具爭議性的訊息，在未經查證前切勿任意轉傳，以免吃上官司。

法部︰爭議性訊息 未查證前勿轉傳

據悉，現行選罷法一○四條有關意圖使人不當選的裁罰，明定「以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑」，雖然選舉期間於網路散發對候選人的不實謠言，可引用這項規定，不過，為使法規更為明確，政院正評估是否透過修法明定在網路系統性、大量散布意圖使人不當選的假訊息，適用選罷法意圖使人不當選的規定。

法務部提醒指出，現行法規對於假消息的規範密度其實不低，如：選罷法中的意圖使人不當選、刑法的妨害名譽與恐嚇公眾罪、民法損害賠償、社維法的散布謠言、證交法的散布不實資料影響交易價格等，不論刑法、民法或行政法均對假訊息有所規定與懲罰，民眾應特別注意。

調查局表示，雖然大部分假消息案件只受「社會秩序維護法」管制，但若民眾基於「意圖使人不當選」的犯意散布，可能違反選罷法，就算不構成選罷法，仍可能吃上妨害名譽官司。

在行政院長賴清德指示下，政務委員羅秉成近來密集召開跨部會會議，研擬假訊息的反制之道，知情官員說，政院應會在選後推動修法或另立專法。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，如何因應與處理假訊息，政院內部正盤點相關法規，包括「數位通訊傳播法草案」、「公職人員選舉罷免法」、「社會秩序維護法」、「傳染病防治法」、「保險法」、「農業金融法」等。

至於傳出羅秉成召集的會議中，討論擬在「數位通訊傳播法草案」內增訂「下架權」，受害者若在網路上看到自己的假消息，有權要求平台業者下架，若業者拒絕，恐負起民事連帶賠償責任，對此，Kolas說，該草案本就有受害人可檢舉、假處分等條文，相關會議尚未做出更多行政管制的決定。