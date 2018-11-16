受辱讓母氣到發抖 姚哽咽落淚

2018-11-16

〔記者周彥妤、簡惠茹／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨與妻子潘瓊琪連袂赴大龍市場掃街。姚受訪憶起日前遭市長柯文哲母親何瑞英痛罵，自己的母親因心疼兒子受辱而悲憤交加，形單影隻「坐在陰暗客廳發抖」，姚一時情緒激動，哽咽落淚，姚妻默默替丈夫遞帕拭淚，不捨之情溢於言表。

姚文智日前多次痛批柯文哲閃躲辯論會，何瑞英在重陽節反嗆姚「最沒路用、秤秤斤兩」等語，姚則回「祝柯媽媽重陽節快樂」；姚在本月十日辯論會上提及此事稱，自己的媽媽看到兒子挨罵難過不已，「氣到整天躲在陰暗客廳發抖」；何回應是姚先批評柯才回嘴，「回一句就受不了」，並反問姚，「罵人都不講，被罵才讓媽媽知道，這樣孝順嗎？」

姚文智昨天由妻子陪同掃街拜票時表示，太太是他最大的安定力量；媒體詢問母親是否也會現身？姚突然沉默，哽咽流淚表示，他父母二○一四年都無私支持柯文哲，爸爸在去年過世，自己挨罵那天，媽媽獨自在老房子的陰暗客廳，看著電視新聞，氣到天黑還是一人坐在那，讓他難過、捨不得。此時，一旁的支持群眾替姚加油、打氣，姚妻潘瓊琪也拿手帕替姚拭淚安撫，不捨神情溢於言表。

丁批柯親友團架拐子打對手

國民黨台北市長候選人丁守中昨批評，柯媽媽三天兩頭為了自己兒子，臭罵別人兒子「沒路用」，把姚文智都罵哭了，到底演哪齣戲啊？

丁守中文中表示，啦啦隊親友團進場架拐子打對手，不是媽媽就是老婆，這組「婆媳關係」真是太特別了，這種「改變成真，持續發生」，真是太可怕了。