大群館、購地案遭圍攻 侯︰「東西南北廠」蜂擁而至

2018-11-15

〔記者賴筱桐、李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌抨擊國民黨市長候選人侯友宜，在文化大學大群館逃漏稅、新莊購地「養地等都更利益」，侯友宜陣營昨天反擊蘇貞昌也繼承一千坪的土地，增值部分超過八百萬元，並非蘇所說的一坪一萬元；侯友宜表示，雖然行政院、立法院、監察院圍攻他，東廠、西廠、南北廠蜂擁而至，但他堅持用正向的力量來打倒抹黑奧步。

侯友宜表示，「我有這麼偉大嗎？偉大到這些院都變成東廠、西廠、南北廠」，他請求選民投票支持，「終結東南西北廠」，讓蔡英文總統好好反省，人民希望的是正步的選舉，不要一堆抹黑跟奧步。

段宜康再三質疑 侯嗆「先吞完曲棍球再說」

對於立委段宜康再三質疑新莊購地案疑雲重重，侯友宜說，段宜康的話都是抹黑造謠，「欠人家好幾顆曲棍球，一顆也沒吞」，反嗆段「先吞完曲棍球再說吧！」媒體詢問是否願跟段宜康打賭？侯說：「他都沒有吞半顆，還賭什麼？」

侯友宜表示，新莊購地案已清楚交代，因為房屋佔到別人的土地，所以買三十六坪地，辦理信託並依法申報財產，算什麼炒地皮？他反擊老縣長也繼承一千坪的土地，這又怎麼說？侯友宜發言人侯慶莉補充說，蘇名下位在台二十七線旁的土地，依公告現值計算，增值就超過八百萬元，並非蘇所說的一坪一萬元而已，老縣長難道不該向市民說清楚？

侯友宜並說，他有時看政論節目，看久了之後，也會認為名嘴說的都是對的，智商彷彿也降低，這道理很簡單，假設一件事有九十九％是對的，一％是錯的，「只要把錯的一％放大，就變成所有都是錯的」。

外傳侯友宜的妻子將在選前之夜下跪催票，侯友宜否認此事，反問「是誰曾經跪下來？」（指蘇貞昌先前競選台北縣長，已故立委盧修一則在選前之夜下跪），這種招數只有對手才會用，外界不實的謠言是搞錯對象。