北高行裁定停止訴訟 黨產會︰不影響凍結婦聯會財產

2018-11-09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年二月認定婦聯會為國民黨附隨組織，凍結三八五億元財產，婦聯會不服提行政訴訟告黨產會。台北高等行政法院十一月五日裁定，在大法官對黨產條例釋憲公布前，停止一切訴訟程序；黨產會昨強調，北高行裁定不影響凍結婦聯會財產的處分效力。

今年十月北高行裁定，黨產會必須「停止追徵」國民黨「轉帳撥用」八．六億元，黨產會現正抗告；本週又裁定婦聯會附隨組織案，在大法官釋憲前停止訴訟。

黨產會委員質疑，北高行裁定停審的理由，是認為黨產條例有違憲疑義，也認為北高行另案承審的中投、欣裕台附隨組織案，已向大法官聲請釋憲。

針對北高行裁定結果，婦聯會昨聲明表示「深感欣慰」，指黨產會應立即停止依照有違憲之虞的黨產條例運作，以免未來發生國家及行為人被追訴求償。

黨產會發言人施錦芳強調，北高行裁定停止審判，對黨產會認定國民黨附隨組織的行政處分效力並無影響，婦聯會名下財產仍凍結，要動支須向黨產會申請許可。

施錦芳提及，北高行裁定書未提出該庭確信黨產條例違憲的具體理由，僅以黨產條例相關訴訟案件，因已有其他法官聲請釋憲停止審理程序，考量訴訟經濟、司法資源共享，而決定本件停止審判，並未另案聲請釋憲。