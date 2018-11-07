合拍廣告出爐 侯韓視訊催票

2018-11-07

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜與高雄市長候選人韓國瑜被稱為「北神探、南菜販」，兩人合拍的競選廣告昨天上架，訴求「守護新北、翻轉高雄」，侯友宜在記者會現場與韓國瑜視訊連線，彼此加油打氣，相互拉抬催票。

廣告內容呈現「正義覺醒」的主軸，侯友宜表示，韓國瑜是不怕輸贏、向前走的男子漢，有南部人「重情重義、重朋友」的「氣口」，一定可以為高雄市民拚好未來，帶來新希望；他並呼籲北漂青年返鄉投票。

韓國瑜則說，他眼中的侯友宜是堅強的男性，無論遇到任何困難，始終有堅強的意志力，為新北市民的未來打拚，他在新北市有許多親朋好友，大家都認同、支持侯友宜。

侯友宜稱讚說，他和韓國瑜有共同的理念，所以兩人合拍「正義覺醒」的競選廣告，一起為新北市及高雄努力，告訴選民參選的理想與目標。

侯友宜表示，大家都是同一個團隊，每個人都是「逗陣行」的好朋友，一起並肩作戰。

針對國民黨原計畫十一日在凱達格蘭大道舉行六都市長候選人合體造勢，只剩丁守中唱獨腳戲，侯友宜表示，中央黨部很早就和競選辦公室聯絡，當時已表達當天有三場重要的造勢行程，無法參加，選戰後期大家都行程滿檔，要全部湊在一起很困難，但可以透過科技的方式，例如視訊連線，讓大家共同站在一個舞台上。