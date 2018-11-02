太平島選前實彈射擊 不改期

2018-11-02

〔記者涂鉅旻、簡惠茹／台北報導〕海巡署本月廿一日至廿三日將在太平島周邊進行例行性實彈射擊演練，但國民黨台北市長候選人丁守中質疑「選前演習很難不讓人產生不當聯想」，主張延到選後執行。海巡署長李仲威昨在立法院受訪表示，此演訓在去年就排定日程，不必過度聯想，海巡署目前考量，不會改變期程。

丁守中昨天表示，對於太平島演習一事，是不是政治奧步還在仔細觀察，美國十一月即將在南海舉行大規模軍演挑戰中國主權；這時候太平島又要在選舉前一天舉行實彈演習，已經激起周邊國家強烈反彈。何況會不會有外國勢力介入，導致擦槍走火的事情發生？或是造成民粹，甚至影響台灣選情？這些都是非常嚴重的事情。

李仲威昨列席立法院外交及國防委員會作業務報告，他在會前受訪時表示，此演訓為例行性訓練，日程已在去年排定，各界不必過度聯想。海巡署會關注局勢發展做最好判斷，目前無延期的規劃。

民進黨立委王定宇質詢，海巡署在東沙島、太平島的實彈射擊為一年四次，但不管哪一個政黨執政，有無要求更動演訓？李仲威表示，據他了解並沒有。王接著問，為何馬英九政府的實彈演習，未曾更改時間，現在才有人提案改時間？他懷疑這是標準政黨干擾正常部隊運作的情形。

王定宇也表示，海巡署過去的實彈演習，多是越南、菲律賓等鄰國有意見，但這是國家主權象徵、部隊訓練的必要，不因外國意見而有所調整，更不該因為選舉調整。否則一旦每逢選舉調整演訓，「以後（敵人）打你就在選舉打，這開玩笑啊！」