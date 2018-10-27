高雄市長選舉肉搏戰 陳其邁雄中致詞學弟嗨

2018-10-27

〔記者黃旭磊、葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁昨天受邀回母校高雄中學參加校慶運動會，有學生戴上陳其邁的面具，表達支持，陳上台致詞受到熱烈歡呼，不過，也有學生惡作劇當場嗆「韓國瑜凍蒜！」陳其邁展現風度大方回應：「搞怪就是雄中人的ＤＮＡ，不搞怪就不是雄中人了！欣賞學弟幽默表現！」

「韓國瑜凍蒜！」

陳：欣賞學弟幽默

陳其邁表示，兩名嗆他的學弟會後還特別跑過來笑著跟他合照，跳出來搞怪只是要開他玩笑，「我一點也不會在意！」

高雄中學舉辦校慶運動會，陳其邁近年來都受邀出席，他致詞時絕口不提選舉，而是勉勵學弟們好好把握雄中三年的青春，未來會跟他一樣，回憶雄中的每一天。

陳其邁昨天上午一抵達操場，引起全場騷動，許多學生以掌聲鼓勵，還有學生戴上陳其邁的面具，表達支持，但也有人戴著韓國瑜的面具，顯見二位候選人各有支持者。

高雄中學校長謝文斌表示，陳其邁是以校友身分受邀出席，往年各項學校活動幾乎都親臨致賀，這次只是比照前例並無特別。

謝文斌說，有多名不同黨派立委及議員服務處代表到場致賀，均歡迎並介紹，會場更有學生各自戴上不同候選人面具上演大和解，展現雄中學風自由，也尊重個別不同意見。

調整選戰策略

上政論節目闡述政見

另外，針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「三山大會師」，陳其邁受訪時強調，選舉是嘉年華，要用輕鬆心情看待，只要是公平、陽光、正向，都是大家喜歡的，不要把選舉搞得很肅殺，應該放輕鬆。

以往常上電視政論節目的陳其邁，選戰開打後把重心都放在高雄，透過後援會等組織，鞏固綠營票源。但對手韓國瑜的網路聲量很高，陳其邁決定調整選戰策略，重新參加電視政論節目，昨天下午連上兩個電視政論節目，闡述自己的競選政見，希望「讓大家清楚了解，過去大家所熟悉的陳其邁」。