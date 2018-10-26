姚文智 11月18辦「手牽手，護台北」

2018-10-26

比照當年手護臺灣 喚起全台關注

〔記者周彥妤、簡惠茹／台北報導〕選戰倒數，民進黨台北市長候選人姚文智競選辦公室昨首度對外曝光，姚及幕僚也穿上亮綠色外套，喊出「TAIWAN TAIPEI，國家首都換新3（衫）」口號。姚文智表示，即起展開「點．線．面狂拜票」，全力衝刺。他也預告，選前黃金週十一月十八日將舉辦「手牽手，護台北」大型活動，與民進黨二○○四年舉辦的「228手護臺灣」活動遙相呼應。

姚文智昨於競選辦公室召開記者會表示，最後一個月將更積極走入商圈市場、街頭巷尾，並將走訪過的「點」串為「線」與「面」，同時結合政見宣傳，如以步行拜訪方式，走出「首都大環線」、「首都散步路徑」、「士北副都心」及「公館副都心」等主題路徑，並效法「阿甘」精神，盼隊伍愈來愈大，沿路也會發送TAIWAN TAIPEI小旗幟。

下月三日淡水河畔 手牽手暖身

姚文智表示，選前黃金週十一月十八日，將舉辦「手牽手，護台北」大型活動，凝聚所有支持力量，這與二○○四年的「228手護臺灣」活動遙相呼應，盼全台灣民眾都能關心首都選舉，十一月三日將以「淡水河河岸Skyline」手牽手暖身。

他也提到，日前公布的行動宣傳大卡車，「若和柯文哲撞在一起，也非常無趣，就把那部車子取消了」，取而代之的是由「姚姚青年軍」發起的創意車隊，本週末起特色花車、搖滾樂團車、節能電動機車，將行經北市各區街道，其中搖滾樂團車將沿街現場live表演、發放文宣，爭取支持。