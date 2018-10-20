彭博專訪 柯︰美中對抗 台灣是架上商品

2018-10-20

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕台北市長柯文哲接受彭博專訪時指出，對美國總統川普來說，台灣不過就是「架上商品」，台灣必須接受自己地位就是美中兩大強權遊戲的棋子，應專注讓本身對川普有更高的價值；美中關係緊張是未來將至少持續十五年，在這個局勢下沒有兩岸關係，只有美中對抗下的台灣議題。

兩大強權的棋子 應提升本身價值

柯文哲對彭博表示，台灣不應高估被中國攻擊時美國會捍衛的意願，應提高本身對美國的分量，強化民主和經濟透明度等雙方共通價值；柯以中、英文夾雜表示，台灣千萬不能高估自己 ，「Taiwan is only a product on the shelf（台灣不過是架上商品），對自己要有清楚的認識。」

認為川普是商人 當然會出賣台灣

柯文哲認為川普就是商人，當彭博詢及川普會不會出賣台灣時，他毫不遲疑地回答「Of course（當然）」。報導說，柯把台灣政治人物稱為「騙子（liars）」和「詐騙份子（fraudsters）」，批評台灣沒有「法治」，政治人物一天到晚改變立場、充滿謊言。

柯文哲說，他認為自己最大優點和缺點就是「我不在乎」；他二○一四年在台北市長選舉勝出已是個「奇蹟」，他的政治成功是因為提供國民黨、民進黨以外的一個替代選擇。

柯文哲表示，他的英雄是馬克思主義革命家切．格瓦拉（Che Guevara），因為切．格瓦拉「反抗和對抗整個體制」；如果沒有社群媒體，自己早就死了很多次，能引起年輕族群的共鳴是他們對兩大黨非常絕望。