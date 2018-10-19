前國民黨立委鍾紹和收賄300萬 判7年半定讞

2018-10-19

〔記者張文川、黃佳琳／綜合報導〕前國民黨立委鍾紹和被控任內收錢幫忙聚利順公司「喬」高雄港外駁油作業申請案，收賄三百萬元，高雄高分院更一審去年將他依職務收賄罪判刑七年六月、褫奪公權五年、沒收三百萬元賄款；最高法院昨駁回鍾上訴，全案定讞，鍾紹和確定必須入獄服刑，最高法院昨已通知檢方啟動防逃機制。

檢方防逃機制啟動 鍾：兒子在選議員 我能逃去哪

對於判決結果，鍾紹和昨感到相當無奈，直說自己不管提出任何有利己方的證據，法官都不去查證，抱怨「台灣的司法就是這樣子了」。鍾還說，兒子今年參選高雄市鳳山區市議員，他擔心自己官司會影響到兒子的選情，更直說：「兒子都在選舉了，我還能逃去哪？」他會坦然面對司法判決。

判決指出，二○一○年間，新加坡商「永順集團」總裁董欣躍旗下的「聚利順」公司，申請讓油輪在高雄港外七浬處的作業海域接駁油品，但無法通過，於是隔年以三百萬元行賄時任立委的鍾紹和，鍾邀集聚利順公司、交通部、經濟部等單位開三次協調會，又在立法院交通委員會提案「擴大高雄港區域管理範圍五浬海上範圍」，並以附帶決議方式函請行政院參考；但提案最終並未通過。

鍾紹和一審被判刑八年，二審、更一審皆判刑七年半，最高法院昨認定，鍾紹和以立委的身分與職權，收受賄款後邀行政部門官員至立委辦公室開協調會，協助業者推動駁油申請案，有對價關係，構成職務收賄罪要件，更一審的判決並未違誤法令，量刑也合理，因此駁回上訴確定。