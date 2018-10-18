台商爭取優惠機票返鄉投票 民團批涉賄

2018-10-18

「投票加春節」買一加一

〔記者鍾麗華／綜合報導〕九合一選舉倒數不到四十天，中國國台辦昨被問到是否協助台商返台投票？發言人馬曉光稱，若台商需要提供返鄉投票便利，可向當地台協提出，「我們在可能的情況下提供力所能及的協助」。據傳，台商協會擬爭取「投票加春節」買一加一的優惠票價，經濟民主連合召集人賴中強律師認為，這已涉嫌賄選。

國台辦：提供力所能及的協助

馬曉光聲稱，「我們多次講過，不介入台灣的選舉，但是如果有台商願意返鄉投票，需要提供便利，可以向當地的台協提出，我們在可能的情況下提供力所能及的協助」。至於明年春節加班機，馬曉光說，大陸將「一如既往地繼續採取積極措施，為明年春節期間兩岸民眾往來、特別是台胞返鄉過年提供便利」。

對於台商投票返台機位及價格，根據過去操作模式，國台辦會「伸出援手」，協助台企聯與各地台商協會，與中國的航空公司協調票價。據了解，中方的航空公司需由對岸的民航總局出面協調，因此須透過國台辦居間處理。過去曾傳出對台系統贊助旅行社，再便宜售出機票給台商，因此屢被質疑為「投票專機」、「變相買票」。

賴中強：依查賄標準就是賄選

今年已傳出台企聯與台商協會擬爭取「買一加一」，也就是「投票加春節」班機的優惠票價，鼓勵台商返鄉投票。據指出，二○一四年的九合一選舉，約有五萬人返台投票，預估在中國居住證議題發酵下，返台人數可能會比四年前多一點。

賴中強表示，地檢署查賄標準是三十元，金門離島候選人過去曾提供旅台鄉親免費機票以返鄉投票，結果被法院判賄選。現在台商組織打算用「買一送一」的方式，相當於半價的機票，動員台商回台投票，若照地檢署查賄標準與法院判決，「這當然是賄選」。

賴中強說，國台辦成立任務、例行工作，就是介入台灣的選舉與政治，馬曉光說不介入台灣選舉是「此地無銀三百兩」。台商返台的機票價格應是市場機制，不該由中國介入，進而影響台灣選舉結果。