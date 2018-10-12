玉山論壇》蔡總統：台灣協助亞洲 亞洲協助台灣

2018-10-12

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文昨出席「玉山論壇」開幕致詞時，引用去年出席玉山論壇的菲律賓前副總統金哥納二世談話表示，台灣致力促進區域永續發展，展現「玉山論壇」和新南向政策「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」的精神，她認為這就是玉山論壇的重要性。

蔡英文指出，亞太區域是世界經濟成長的引擎，擁有全球一半以上的經濟，在很大程度上可以界定全球的方向，這個區域正處於歷史的關鍵時刻。全球貿易大國間日益緊張的局勢，也給台灣帶來本世紀前所未有的挑戰；她認為，由於全球對相容性成長和永續性發展的需求不斷增長，印太國家更須加強合作，共同採取行動以塑造未來。

新南向政策已看到成果

蔡總統表示，去年第一屆「玉山論壇」上，她特別強調一個與外界關係更緊密的台灣，可以成為區域合作的動力。「一年後，我們已看到政策成果」，台灣與新南向國家在教育、觀光上交流，在過去一年有顯著增加，她相信這類的民間交流有助各國人民間的溝通和了解。

總統表示，她很高興看到台灣的公私部門，合力與區域間分享台灣的技術，去年台灣和新南向國家已簽署六十九項備忘錄及意向書。台灣在區域內的貿易也在成長中，僅去年一年，台灣和新南向國家的雙邊貿易總額成長約十五％；台灣赴新南向國家的投資成長五十四％；新南向國家來台投資則成長十五％。

第九度來台的前南非總統戴克拉克昨在論壇開幕致詞。印度兒童權利運動家、二○一四年諾貝爾和平獎得主沙提雅提則發表主題演講。

今年出席的來賓還包括美國環保署首席副助理署長西田珍、美國國防大學國際安全事務學院副院長柯夏譜、泰國外交部前部長卡希特、菲律賓衛生部前部長歐納、馬來西亞檳城州州議會議長劉子健及越南國家農業科學院院長阮洪山等。

蔡總統昨在總統府接見出席論壇的部分訪賓表示，透過這個平台，台灣與國際社會有更多的對話和交流，期盼繼續支持台灣的「新南向政策」，共創區域的和平繁榮。