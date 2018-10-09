器官移植爭議 北社要柯P踹共

2018-10-09

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕「屠殺」作者葛特曼上週來台召開記者會，質疑台北市長柯文哲在中國器官移植一事，扮演中間人、葉克膜推銷員及導師。台灣北社昨召開記者會，呼籲柯文哲就葛特曼指控內容正面回應。

對於葛特曼指控，柯文哲委託律師控告葛氏妨害名譽，葛特曼五日接受近九小時庭訊，並於昨搭機離台。對於北社的記者會，柯文哲競選辦公室發言人林筱淇表示，有心人士在沒有任何證據的情況下提出指控，甚至重創台灣的急重症醫學也在所不惜，其心可議；此案已進入司法程序，不會再對外發言，以免影響司法判決。

台灣社社長張葉森批評，柯文哲涉及器官移植風波，至今不敢站出來揭發、指責中國不是，反而說葛特曼的不是；至於葛特曼拜會立法院行程被取消，葛特曼對各黨反應非常失望，台灣人拚公義，不該有選舉假期。

北社社長李川信表示，活摘器官是人類在地球上最邪惡的事，柯文哲作為醫生和台北市長，至少要對於活摘器官表達反對及譴責，但柯從未對此事表示意見，好像是默許、認為理所當然，這種人適合當台北市長嗎？若讓柯繼續連任，台灣會被全世界恥笑，希望台北市民了解柯文哲真面目。

自由台灣黨主席蔡丁貴表示，柯文哲在技術上對生命的貢獻有創見，但若器官提供是來自不人道的摘植行為，就是不對。在技術移轉時，應按照專業倫理做選擇，但柯沒好好把持，面對問題也嬉皮笑臉，以為迴避可以擺脫質疑。

蔡丁貴說，柯文哲應該勇敢站出來向社會道歉，並代表台灣站在維護人權的立場，譴責中國。台灣教授協會副秘書長陳俐甫則說，柯文哲事件恐讓台灣在世界人權標準上受到很大質疑，此事也讓醫生和台大蒙羞，「所有聲望都打六折以上」，因此他認同柯媽媽的話，「要柯文哲不選了！」

台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏表示，對國際社會來說，台灣若在器官移植和活摘議題打模糊仗，就是「邪惡共同體、兩岸一家黑」。葛特曼並向他說，對自己的庭訊陳述非常有信心；接下來，希望柯文哲也向法院交代清楚。

選情有無影響？ 柯：至少沒扣分

對於葛特曼事件對其選情影響，柯文哲昨受訪僅說「至少應該沒有扣分」。對於葛特曼昨天搭機離台，柯也兩度放話「（葛特曼）逃不掉的！」既然提告了，就請葛特曼到法院好好說明，若葛氏不來台應訊，就跨國提告，看他要逃去哪。