葛特曼勸年輕人 別崇拜政治人物

2018-10-09

記者吳亮儀／專訪

《屠殺》一書作者伊森．葛特曼昨天早上飛離台灣，面對一週來相關新聞和討論的紛紛擾擾，他昨天再度接受本報專訪，並引用英國作家喬治歐威爾名言「自由代表人們有權利講出別人不想聽的話」，也建議台灣年輕人「別把政治人物當英雄和崇拜」。

葛特曼說，他重讀歐威爾的書很多次，「歐威爾是左翼作家，但也常批評社會主義和共產主義」。

離台前引歐威爾名言「自由代表人們有權利，講出別人不想聽的話」

葛特曼說：「政治人物有時候就像宗教信仰，會讓人們覺得強壯，但我認為那是錯的，不該全相信政治人物，有時新聞揭露的真相是讓人不舒服的。」

面對許多評論和網友的攻擊，葛特曼表示：「我完全可以理解大家的心情，沒有人希望有個不會說中文的外國人來台灣指點大家該怎麼做。」因此他以歐威爾名言來說明他的想法，建議年輕人別只找政治人物當英雄，別只讓政治給予生活意義。

對於台北市長柯文哲堅持提告，葛特曼表示，那是柯的法律權利，他日前也為此到地檢署應訊，也強調有受到公平對待、檢察官問得很仔細、翻譯也很棒。

葛特曼認為，他涉入的是這時代最大的人權問題，對於中國共產黨活摘法輪功、維吾爾族人器官一事，他對自己的調查有信心，也絕不會向柯文哲道歉。

但葛特曼倒是想對台灣人道歉。他說，他之前不知道原來絕大多數台灣人都清楚中共活摘器官的事情，「我以為大家都不了解、也不關心」，他想為低估台灣人知情活摘器官的事情誠摯道歉。

對台灣人道歉 不會向柯道歉

是否想對柯文哲說什麼？葛特曼說，他知道柯可能覺得被冒犯了，「因為我同意他是騙子」。對於作者來說，他也覺得柯說書中內容誇大、編造內容很侮辱人，但他理解政治歸政治，他不會將它視為針對個人的言論。他認為，現在的柯市長和當時的柯醫師似乎是「不一樣的人」。

柯市長和柯醫師 似乎不一樣

對於接下來要做什麼？葛特曼說，最大的問題仍是各國到中國的「器官旅遊」，特別是日本、南韓有非常多人到中國接受器官移植，那是很龐大的利益，他聽過一個日本人到中國移植心臟，要價一百萬美金，「那是外國人的價格，有時候還更貴」。

葛特曼說，台灣之前也很多人去中國做器官移植，多年來可能高達九千人，「台灣政治衝突掩蓋了調查」，但他也提到，台灣衛福部重視這議題，且有修改法律和規定，這是非常好的做法。