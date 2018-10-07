星期專論》台灣暨國際空間：真正的重點何在？

2018-10-07

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

在中國強人習近平進一步扼殺台灣愈來愈少的「邦交國」的聯合攻勢下，可以理解台灣友人的擔心。台灣政府或許太過在意中國咄咄逼人的政策，凸顯這仍是不安全的一個要害。

教廷邦交是否生變 台灣關切

自蔡總統於二○一六年就任以來，北京已竊取了五個與台灣有正式外交關係的友邦，這是打擊台灣自信心的行徑之一。當我坐著撰寫本文時，正傳出梵蒂岡與北京關係最近有所突破的新聞。天主教教宗方濟各似乎準備在誰能任命中國主教的棘手議題上放軟。數十年以來，教廷堅持，唯有教宗可以任命這類高階神職人員。然而，如今方濟各顯然已默認由中國官方控制的「中國天主教愛國會」任命的主教存在。

此舉已被許多人視為，將為梵蒂岡進一步涉入中國的天主教事務敞開大門，儘管尚不清楚這是否意味著，僅北京能任命未來的主教。而自九月下旬起，另一個重要的問題係梵蒂岡是否將與台灣正式斷交，並將其駐台的小規模外交使節團─現由一名代辦主持館務，而非大使─從台北搬遷到北京。

雖然筆者了解各界長久以來聚焦在該議題上，但我從略微不同的觀點來理解此事。是的，對台灣二三五○萬人民說明台灣的國際地位，的確會使他們安心，而衡量這項因素的一個簡單方法，就是計算與台北保持正式外交關係的國家數目。

華府高層對台支持 在在凸顯

不過，讓我們考慮兩個因素：首先，剩下哪些國家還與台灣維持邦交、這些國家在國際政治上的地位有多重要？其次，全球其他國家至今如何經營它們與台灣的關係？

我懷疑有多少西方國家讀者可以在世界地圖上找到台灣剩餘的邦交國，像帛琉共和國。誠然，中國正從事顯然層級很高、旨在竊取台灣現有邦交國的活動。此舉被視為中國對蔡英文總統及其政府的政策不滿的一個跡象，畢竟她的前任對中國採取較為和解的態度。然而，許多西方的台灣觀察家對邦交國議題並不太重視。

在此同時，美國反而愈來愈關注台灣。美國國會的立法和當前政府發布的聲明，在在凸顯現今華府高層對台灣的支持。當川普總統在他二○一六年年底贏得美國總統大選後，接了蔡總統祝賀他勝選的電話時，他可能不明白自己當時正在做什麼─這是對外交事務漠不關心的學子的通病─但川普政府已表明，第一、台灣係一個重要的友邦與夥伴，而且第二、直到台海兩岸在雙方都能接受的基礎上，透過和平方式建立更緊密關係前，美國依然信守台灣做為一個獨立的政治與地理實體存在的承諾。

非正式關係 才是國際支持核心

在最近一場由美國智庫「全球台灣研究所（Global Taiwan Institute）」主辦的會議中，非常清楚顯現美國對台灣的關注。美國學者及政府官員重申他們對台灣、以及台灣抵禦任何威脅其自治生存能力的支持。川普政府已繼續同意對台軍售，為維繫強健的美台關係，如今美國國會也已鼓勵政府視需要派更多高階外交與軍事官員訪台。

我記得我在「美國在台協會（ＡＩＴ）」台北辦事處處長任內，曾出席總統府雙十慶典。在台灣邦交國的駐台大使被引見給總統後，又特別點名美國、日本、澳洲及新加坡的駐台代表，在雲集的賓客和記者前，一股藏不住的興奮感油然而生。對我而言，這反映出認識到這些非正式關係才是台灣的國際支持和寄託的真正核心。

台灣與全亞洲及全球夥伴國的亮眼經貿關係，乃另一個衡量台灣在相互連結的二十一世紀地球上的永續力的指標。在華府與台北中斷正式關係幾乎四十年後，美國依然與台灣及其人民休戚與共。在貿易、投資、學生交流、觀光旅遊方面或任何其他指標上，當前美台關係遠比美國前總統卡特斷絕雙方正式關係時還更重要。

欲了解美國對台灣和台灣朋友的承諾持久不變的特質，只需要開車經過已於二○一八年六月正式啟用、嶄新奪目的ＡＩＴ台北辦事處內湖新館。專制獨裁的中國領導階層依舊如此懼怕其人民，以致他們仍不願意在治理中國那個龐大的國家上，讓人民發出民主之聲，承認一個自由且民主的台灣對他們本身統治的正當性構成挑戰。

華人政體 只有台灣堅持民主

台灣人民應有這樣的認識，即持之以恆地堅持向世人證明，全球僅有一個在族裔、語言及文化上的華人政體，會容許自己的人民行使其主權權利、選舉其領袖和直接影響國家的政治方向。這個政體不是香港、不是新加坡，當然也不是中國。

因此我會呼籲我的台灣朋友眼光放遠。繼續耕耘已使你們長久以來極為成功之事。是的，要對中國提出的縮小雙方分歧和搭建溝通橋樑的務實提議留一扇門，但不要以犧牲控制自己未來的能力為代價。讓我們期望一個更開放的中國，也許會拉近相隔九十英里的台海兩岸的政治關係。但此刻，我有信心，有美國這裡與全球許許多多支持者力挺的台灣人民，會平安無恙！

（作者楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長，一○年至一三年擔任美國駐香港及澳門總領事。國際新聞中心茅毅譯）