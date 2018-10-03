立委稱「危險的事」 賴揆說「確實如此」／中國居住證 模糊台與中界線

2018-10-03

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國九月初開放台灣人民申請居住證，引發國安疑慮。時代力量立委林昶佐昨在立院施政總質詢指出，中國居住證「模糊台灣與中國之間的界線，是危險的事」，行政院長賴清德答詢時認同說，「確實是如此，沒錯。」

賴揆強調，中國檯面上說居住證是給人民方便，但「也有它的政治目的」，政府會解決這個問題，避免社會對立。

林昶佐質詢表示，有外媒將台灣稱為中國一部分，並引述台灣政府說法，稱台灣也自認為中國一部分。賴揆表示，台灣是一主權獨立國家，與中國互不隸屬，外國媒體錯誤認知，政府有責任更正；外交部長吳釗燮說，任何國家或媒體對台灣有錯誤認知，他都會予更正。

親民黨立委陳怡潔質詢指出，若要管制領有中國居住證的台灣民眾，持有日本在留卡、美國綠卡的民眾，要不要全面比照辦理？陸委會主委陳明通答詢表示，美國對台灣沒有併吞企圖，但中國很清楚「要併吞台灣」，以完成所謂祖國統一大業，台灣應切實面對。

綠卡要不要管制

陳明通︰美沒要併吞台灣

陳怡潔表示，政府雖宣稱對領有居住證的台商寬容看待，事實上卻是「雞雞歪歪」，台商當然會不爽；陳明通強調，政府對在中國就學就業的同胞，因生活上的便利、取得居住證是「寬容看待」，但對北京政府想透過居住證遂行政治目的，政府要「嚴加控管」。