蔡總統：假新聞衝擊亞太理念相近國家

2018-09-30

出席亞太智庫領袖峰會 籲各國共同應付挑戰

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文昨出席「二○一八亞太智庫領袖峰會」開幕典禮致詞時表示，台灣社會各層面充斥越來越多精心捏造的假新聞，意圖詆毀破壞我們的民主生活方式，這些挑戰不僅衝擊台灣，更影響、破壞所有亞太地區理念相近國家，也因此凸顯一致共同應付這些挑戰的急迫性 。

因應中國軍事威脅 各國仍須努力

蔡總統說，美中貿易戰持續升級，引發全球市場和供應鏈的不穩定；在安全上，儘管朝鮮半島緊張局勢稍解，但亞太各國仍須努力因應與日俱增的中國軍事威脅，特別是在南海等區域。

鞏固印太自由 台灣願與各國合作

蔡總統在提及印太戰略時強調，基於共享的價值和利益，印太戰略不僅切實可行，更能強化台灣在投資、經貿和基礎建設方面的合作，台灣由衷希望跟利益相關的國家交換意見，針對台灣珍視民主自由的價值觀，台灣有意願也有能力與其他國家合作，鞏固整個印太地區的自由和包容性。

總統也提到，政策研究機構可以協助形塑台灣在當今國際秩序中的角色，台灣已為此成立兩個新智庫，包括今年五月成立的「國防安全研究院」，為台灣第一個國防智庫，在區域安全及戰略問題上，為台灣創造更多合作可能性，以及今年六月成立的「台灣亞洲交流基金會」，致力於和我國新南向政策目標國建立更緊密連結。